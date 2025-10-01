Logo

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

01.10.2025

Милорад Додик, предсједник
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је да избори ништа неће промијенити и да ова странка остаје владајућа партија.

"СНСД остаје владајућа партија, остајем ја као предсједник. Сви моји сарадници су изјавили лојалност, коалиција у Републици Српској апсолутно је остала у оквиру овог пакета, са њима одлично сарађујем", рекао је Додик у разговору за Срну и РТРС у Сочију.

Он је додао како мисле да ће нешто тиме добити, да би се по Сарајеву могли да хвале, као што се јуче чуло да кажу да ће и сљедећи који дође проћи исто као Додик ако не буде слушао.

"Тај систем хоћете да направите, то је само додатни разлог да ми кажемо да ова БиХ нема никавог смисла", рекао је Додик.

То што се јуче чуло, Додик описује као менталитет Сарајева, сећије. "То одражава њихово поимање ствари, а Елемедин Конаковић је само довољно глуп да истрчи јавно", рекао је Додик.

Жељели угурати опозицију у Савјет министара да ради против Српске

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да су представници "тројке" и Бакир Изетбеговић хтјели да у Савјет министара угурају неке из опозиције који би из ината доносили акте и прописе противно Републици Српској.

"Катастрофа коју смо ми препознали и ми се боримо против тога, изборили смо се у значајном обиму", рекао је Додик у Сочију.

Он је навео да је опозиција од првог сата, првог минута све разваљивала и није хтјела да разговара, већ је то чинила у разним британским и другим канцеларијама и са свим муслиманима.

Срамни поступак оголио све измишљотине и паковања

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да није било могуће да за оно за шта се залаже у политичком смислу буде санкционисан од било каквог суда, те да се у том срамном поступку видјело каква је то измишљотина и паковање.

Додик је навео да су срушене основне одредбе које се односе на Устав и Дејтонски споразум, прво да је Република Српска страна коју он као предсједик представља.

"Суђено му јер није постојала судница од милион мјеста на коју би сјели сви оптужни Срби и њима се судило у овом срамном поступку у коме је могло да се види каква је то измишљотина и паковање", рекао је Додик у Сочију.

Ако се то прихвати, Додик је навео да смо онда прихватили да сами себе делегитимишемо као страну Дејтонског споразума.

Подсјетио је да је Дејтонски споразум рекао да само стране могу договорити одређене промјене и нико други.

"Све је то кршено деценијама уназад на начин што би се наметнуо неки пропис од такозваних или неких других високих представника и онда би вријеме и пракса учинили да буде одрживо", додао је Додик.

Тиме се, каже, рушила чињеница да је прије било какве промјене или доношења закона на нивоу БиХ била потребна сагласност страна, па тек онда да се уђе у процедуру или да оно што није предвиђено Уставом буде прво промијењено.

"Све је то падало под једним унитаризмом странаца, легитимисали су се као високи представници међународне заједнице, што нису, већ су били високи представници страна потписница Анекса 10", навео је Додик.

Истакао је да су они избјегавали и кршили међународно право и зато ниједан од њих не може да се позове на легитимитет, а да се ситуација оголила доласком Кристијана Шмита.

"Можда је он иницијална каписла која је разбила немогућу земљу", каже Додик.

Указао је да је ароганцијом прибављена моћ да Савјет за имплементацију мира има право да некога именује, али да се доласком Доналда Трампа може видјети да постоје многи у администрацији, па и у Европи који размишљају да то није било у складу са Дејтонским споразумом.

"Апсурд да буде већи они су нас кривили да рушимо Дејтон", закључио је Додик.

Милорад Додик

СНСД

izbori

Коментари (4)
