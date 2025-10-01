Logo

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

Огњен Матавуљ

01.10.2025

14:50

Акција Вранглер
Фото: Уступљена фотографија

Браћа Младен и Драган Јелача из Новог Града и још двије особе ухапшенe су у оквиру акције ”Вранглер” због сумње да су починили више кривичних дјела из области привредног криминала, потврђено је за АТВ.

Како сазнајемо на мети акције је ауто салон ”Јелача” и ауто отпад, с којима се браћа доводе у везу.

”У акцији ”Вранглер” ухапшене су четири особе. Они се сумњиче да су као одговорни у правними лицима починили кривична дјела утаја пореза и доприноса, фалсификовање исправе, повреда обавезе вођења трговачких и пословних књига и састављање финансијских извјештаја и њихово фалсификовање или уништавање и прање новца. Дјела су почињена тако што су, у намјери да потупуно или дјелимично избјегну плаћање пореза, давали нетачне или непотпуне податке о дохотку, предметима или другим чињеницама које су од утицаја на утврђивање пореске обавезе, због чега је је дошло до смањења или неутврђивање пореске обавезе”, саоптио је МУП Републике Српске.

Акција Вранглер
Акција Вранглер

Додају да су осумњичени ради стицања користили уносили нетачне податке у трговачке и пословне књиге тако што су, преко правних субјеката, прометовали моторна возила.

”Прометовали су возилима и дијеловима за возила, те вршили продају робе која није била евидентирана у трговачким и пословним књигама. Неистинито је показивано стање и кретање средстава и резултати пословања, те су вршили фалсификовање броја шасија на возилима која су потом продавана. Осумњичени су тиме стекли противправну имовинску корист, те су новац стечен извршењем кривичних дјела уносили у легалне токове, чиме су оштетили буџет Републике Српске”, наводи се у саопштењу МУП-а.

Акција Вранглер

Хроника

Велика акција МУП-а Српске: Претреси у Новом Граду

Акцију ”Вранглер” јутрос су спровели полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, у сарадњи са ПУ Приједор и под надзором Окружног јавног тужилаштва Приједор.

Акција Вранглер

pranje novca

utaja poreza

Нови Град

