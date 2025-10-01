Logo

Велика акција МУП-а Српске: Претреси у Новом Граду

Огњен Матавуљ

01.10.2025

11:40

Акција Вранглер
Полицијски службеници МУП-а Републике Српске спроводе велику акцију ”Вранглер” ради документовања кривичних дјела привредног криминалитета и прања новца!

Акцију спроводе истражиоци Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са ПУ Приједор, а под надзором Окружног јавног тужилаштва у Приједору.

”У току су претреси на више локација на подручју Новог Града због кривичних дјела привредног криминалитета и прања новца”, наводе у МУП-у Српске.

Акција Вранглер 2
Како сазнајемо мета акције су четири особе и њихови приватни послови са ауто салонима и ауто отпадима.

У току су претреси на више локација у приватним и пословним објектима које су користили осумњичени.

Акција Вранглер

претреси

хапшење

pranje novca

Нови Град

privredni kriminal

