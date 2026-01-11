"Боље да су га убили, него што су га оставили оваквог" Детаљи крваве драме на Божић

Извор:
11.01.2026
Тројица младића који се сумњиче да су у једном селу код Уба на Божић брутално претукла Д.Т. (22), саслушани су у Основном јавном тужилаштву у Убу, а како Курир незванично сазнаје, један од њих је признао да је сјекиром ударао оштећеног младића, али је тврдио да је то учинио у самоодбрани!
- Према његовим наводима, у једном тренутку Д. Т. је отишао у комшијско двориште, узео сјекиру и покушао да га нападне, након чега му је осумњичени Р.М. отео сјекиру и употријебио је - наводи извор близак истрази.
Р. М. се сумњичи за наношење тешких тјелесних повреда, док се Т. А. и А. Т. терете за учествовање у тучи. Након саслушања, сва тројица осумњичених пуштена су да се бране са слободе, док тужилаштво наставља истрагу како би се утврдиле све околности овог тешког инцидента.
Младић Д. Т. (22) задобио је тешке тјелесне повреде опасне по живот, а један од његових пријатеља огласио се за Курир када је открио да је он и даље у лошем стању.
- Д. Т. је задобио језиве повреде, одмах је превезен у у Ургентни центар у Ваљеву, а потом на Војномедицинску академију због тешког стања. Жив је, нису успјели да га докрајче, али с обзиром на стање, боље да су га убили, него што су га оставили оваквог - каже за Курир један од пријатеља претученог младића.
Драма се догодила на Божићно вече око 23.30 часова, када је Д. Т. изашао испред дворишта своје куће како би помогао мушкарцу чији се аутомобил претходно преврнуо у канал.
- Д. Т. је био код куће са породицом. У једном моменту је чуо јак ударац и угледао ауто који се преврнуо у канал. Он је одмах притрчао да помогне. Дуго су покушавали да извуку ауто из канала, али безуспјешно, а онда су се појавила три мушкарца која су понудила помоћ - подсјећа извор и додаје.
- У почетку је дјеловало као да сви желе да помогну, али је убрзо дошло до расправе која је прерасла у бруталну тучу. Претучени младић је у једном моменту отишао до комшијског дворишта и узео сјекиру, када му је осумњичени Р.М. отео из руку и како је рекао на саслушању искористио је у самоодбрани - открива извор Курира близак истрази.
Како је Курир раније писао, полиција је брзо идентификовала и ухапсила сву тројицу осумњичених, а један од њих је током саслушања признао да је сјекиром ударио младића.
