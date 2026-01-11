Logo
Large banner

"Боље да су га убили, него што су га оставили оваквог" Детаљи крваве драме на Божић

Извор:

Курир

11.01.2026

16:02

Коментари:

0
"Боље да су га убили, него што су га оставили оваквог" Детаљи крваве драме на Божић

Тројица младића који се сумњиче да су у једном селу код Уба на Божић брутално претукла Д.Т. (22), саслушани су у Основном јавном тужилаштву у Убу, а како Курир незванично сазнаје, један од њих је признао да је сјекиром ударао оштећеног младића, али је тврдио да је то учинио у самоодбрани!

- Према његовим наводима, у једном тренутку Д. Т. је отишао у комшијско двориште, узео сјекиру и покушао да га нападне, након чега му је осумњичени Р.М. отео сјекиру и употријебио је - наводи извор близак истрази.

Санкање у кади

Занимљивости

Иновација у БиХ: Санкање у кади

Р. М. се сумњичи за наношење тешких тјелесних повреда, док се Т. А. и А. Т. терете за учествовање у тучи. Након саслушања, сва тројица осумњичених пуштена су да се бране са слободе, док тужилаштво наставља истрагу како би се утврдиле све околности овог тешког инцидента.

"Боље да су га убили"

Младић Д. Т. (22) задобио је тешке тјелесне повреде опасне по живот, а један од његових пријатеља огласио се за Курир када је открио да је он и даље у лошем стању.

policija rotacija

Србија

Преминуо малољетник који је пуцао на Божић у дједа и бабу

- Д. Т. је задобио језиве повреде, одмах је превезен у у Ургентни центар у Ваљеву, а потом на Војномедицинску академију због тешког стања. Жив је, нису успјели да га докрајче, али с обзиром на стање, боље да су га убили, него што су га оставили оваквог - каже за Курир један од пријатеља претученог младића.

Крвава драма

Драма се догодила на Божићно вече око 23.30 часова, када је Д. Т. изашао испред дворишта своје куће како би помогао мушкарцу чији се аутомобил претходно преврнуо у канал.

ramzan kadirov

Свијет

Кадиров у тешком стању, породица се окупља у болници?

- Д. Т. је био код куће са породицом. У једном моменту је чуо јак ударац и угледао ауто који се преврнуо у канал. Он је одмах притрчао да помогне. Дуго су покушавали да извуку ауто из канала, али безуспјешно, а онда су се појавила три мушкарца која су понудила помоћ - подсјећа извор и додаје.

- У почетку је дјеловало као да сви желе да помогну, али је убрзо дошло до расправе која је прерасла у бруталну тучу. Претучени младић је у једном моменту отишао до комшијског дворишта и узео сјекиру, када му је осумњичени Р.М. отео из руку и како је рекао на саслушању искористио је у самоодбрани - открива извор Курира близак истрази.

Како је Курир раније писао, полиција је брзо идентификовала и ухапсила сву тројицу осумњичених, а један од њих је током саслушања признао да је сјекиром ударио младића.

Подијели:

Тагови:

Туча

покушај убиства

sjekira

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амерички глумац Тимоти Бусфилд у подкасту "Hey Dude"

Сцена

Издат налог за хапшење познатог глумца: Сумња се да је додиривао д‌јечаке од 11 година

1 ч

0
Ова четири хороскопска знака која имају најбоље срце

Занимљивости

Ова четири хороскопска знака која имају најбоље срце

1 ч

0
Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

Свијет

Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

1 ч

0
Рекордан проценат Нијемаца незадовољних учинком Владе Њемачке

Свијет

Рекордан проценат Нијемаца незадовољних учинком Владе Њемачке

1 ч

0

Више из рубрике

Преминуо малољетник који је пуцао на Божић у дједа и бабу

Србија

Преминуо малољетник који је пуцао на Божић у дједа и бабу

4 ч

0
Стигли агрегати: 11 општина прогласило ванредну ситуацију, ево гдје је тренутно најкритичније

Србија

Стигли агрегати: 11 општина прогласило ванредну ситуацију, ево гдје је тренутно најкритичније

7 ч

0
Ауто прегазио малољетнице када су пале са санки: Процурио узнемирујући снимак несреће

Србија

Ауто прегазио малољетнице када су пале са санки: Процурио узнемирујући снимак несреће

20 ч

0
Стефан Ивановић

Србија

Сахрањен херој Стефан који је погинуо у пожару у Швајцарској спасавајући друге

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Покушај убиства у Загребу

17

07

Заборавите на со: Јефтин састојак брзо уклања лед

17

01

Румуни декласирали Словачку у Београду

16

48

Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

16

46

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner