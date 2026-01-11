Logo
Издат налог за хапшење познатог глумца: Сумња се да је додиривао д‌јечаке од 11 година

11.01.2026

15:14

Амерички глумац Тимоти Бусфилд у подкасту "Hey Dude"
Тимоти Бусфилд, глумац познат по улози Денија Коненона у серији “The West Wing”, суочава се са тешким оптужбама. Против њега су подигнуте двије тачке оптужнице за кривично д‌јело се*суалног контакта са малољетником и једна тачка за злостављање д‌јетета.

Према налогу за хапшење који је издала Полицијска управа у петак, 9. јануара, власти тврде да је Бусфилд, стар 68 година, имао недозвољен се*суални контакт са двоје малољетне д‌јеце, тада узраста 11 година. Њихови идентитети нису објављени.

Једно од д‌јеце навело је да су се инциденти догађали још од тренутка када је имао само седам година.

Истрага је започета 1. новембра 2024. године, након што је лекар у Универзитетској болници Новог Мексика обавестио полицију о сумњи на сексуално злостављање д‌јеце.

Родитељи су истражитељима рекли да су њихови синови били д‌јечји глумци и да су Бусфилда упознали на снимању Фоксове серије “The Cleaning Lady”, где је радио као редитељ. Серија се емитовала од јануара 2022. до јуна 2025. године.

Представници телевизијске мреже Фокс нису одмах одговорили на упит магазина Пипл.

Према наводима из налога, Бусфилд се током рада на серији посебно зближио са д‌јечацима и наводно им говорио да га зову “Ујка Тим“.

Отац д‌јеце је полицији рекао да је раније чуо гласине како је Бусфилд био непримјерено присутан у контакту са женама, али и са малољетницима. Након тога, мајка је питала синове да ли их је ико икада додиривао на начин који им је био непријатан. Д‌јеца су, наводно, одговорила: “Мислиш, као Ујка Тим?”.

Адвокат је савјетовао родитељима да д‌јецу одведу у болницу, гд‌је су стручњаци процијенили да постоје елементи тзв. груминга, односно постепеног стицања повјерења ради злостављања.

У почетку д‌јеца нису пријавила директан се*суални контакт, већ су навела да их је Бусфилд често голицао по стомаку и ногама, због чега случај тада није испуњавао критеријуме за даље процесуирање.

Мајка је 3. октобра 2025. године поднијела нову полицијску пријаву и обавијестила социјалне службе, тврдећи да су д‌јеца признала да их је Бусфилд се*суално злостављао у периоду од новембра 2022. до пролећа 2024. године.

Једно од д‌јеце је свом терапеуту рекло да га је Бусфилд непримјерено додиривао. Са десет година дијагностиковани су му умјерени посттрауматски стресни поремећај и анксиозност. Имао је ноћне море, страхове, мокрење у кревет и друге проблеме у понашању.

Терапеут је навео да је дијете тврдило да га је Бусфилд три до четири пута додиривао и трљао по полном органу, те да је након тога д‌јеловао посрамљено.

Према наводима полиције, дијете је рекло да се плашило да било коме исприча шта се дешава јер је Бусфилд био редитељ и ауторитет на сету. Наводно је након снимања трчало ка оцу и крило се иза њега.

Мајка је додала да су родитељи раније добијали таблете како би могли да прате снимање из друге просторије, али да је та пракса прекинута када је Бусфилд рекао да то „није стандардна процедура“.

