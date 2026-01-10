Logo
Large banner

Хаџифејзовић једва преживио, вратио се на посао

10.01.2026

14:39

Коментари:

0
Хаџифејзовић једва преживио, вратио се на посао

Сенад Хаџифејзовић, власник Фејс ТВ-а, након више од два мјесеца избивања поновно се појавио у програму, а синоћ је открио и разлог свог нестанка с малих екрана.

Како је рекао у Централном дневнику, шансе да преживи биле су минималне, а живот су му спасили лијечници у Словенији, понајприје у Универзитетском клиничком центру Љубљана.

Аца Лукас

Сцена

Прекинут концерт Аце Лукаса у ФБиХ

''Једна рутинска контрола, у једном медицинском центру у Словенији којем своје здравље и повјерење дајем већ двадесет година, претворила се у хорор, пакао и ужас'', започео је Хаџифејзовић.

Додао је како је, из правних разлога, одлучио не наводити о којој је здравственој установи ријеч, али да сматра својом професионалном и људском обавезом да, након свега што је прошао, јавности пренесе искуство како се нешто слично не би поновило другима.

MixCollage 19 Apr 2024 09 23 PM 4288

Република Српска

Вукановић неће на митинг, али хоће код Хаџифејзовића

''Да, у питању је био живот'', нагласио је.

Након тог, како га је описао, хорора, започела је борба за његов живот у другим здравственим установама у Словенији. Упркос тешким прогнозама, лијечници и медицинско особље нису одустали.

''Десеци љекара,хирурга и медицинских радника, људи с невјероватним искуством, учинили су све да останем жив. И успјели су – за 24 сата'', рекао је Хаџифејзовић, јавно захваливши свима који су учествовали у његову лијечењу.

Посебно је истакнуо Хитну помоћ Блед, Ургентни центар Јесенице, Универзитетски клинички центар Љубљана те Клинику абдоминалне кирургије УКЦ-а Љубљана, гд‌је га је оперисао професор др. Мирко Омејц.

Подијели:

Тагови:

Senad Hadžifejzović

scena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

БиХ

Oglasio se RAK i otkrio zašto je kažnjena Hadžifejzovićeva FACE TV

2 год

0

БиХ

Paprena kazna za Hadžifejzovićevu FACE TV

2 год

0
Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци

Сцена

Прекинут концерт Аце Лукаса у ФБиХ

17 ч

1
Грађани Венецуеле након хапшења Мадура

Свијет

Ово су три сценарија за Венецуелу након хапшења Мадура

1 седм

0

Више из рубрике

Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

Сцена

Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

3 ч

0
Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци

Сцена

Прекинут концерт Аце Лукаса у ФБиХ

17 ч

1
Таблете лијекови

Сцена

Проговорила позната глумица: Дијагностикована ми је болест са 19 година, од тада сам на лијековима

18 ч

0
Ела Дворник открила породичну тајну: "Мој тата је имао озбиљну болест"

Сцена

Ела Дворник открила породичну тајну: "Мој тата је имао озбиљну болест"

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Сијарто: Брисел и Кијев желе да увуку Мађарску у рат, препрека за то је Орбан

17

13

Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

17

01

Два хороскопска знака доживјеће чудо у јануару 2026: Новац им долази на неочекиване начине

16

46

Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

16

34

Николија спаковала кофере и напустила дом: Пјевачица се огласила, Реље "нема нигдје"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner