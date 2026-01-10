Хаџифејзовић једва преживио, вратио се на посао

10.01.2026
Сенад Хаџифејзовић, власник Фејс ТВ-а, након више од два мјесеца избивања поновно се појавио у програму, а синоћ је открио и разлог свог нестанка с малих екрана.
Како је рекао у Централном дневнику, шансе да преживи биле су минималне, а живот су му спасили лијечници у Словенији, понајприје у Универзитетском клиничком центру Љубљана.
''Једна рутинска контрола, у једном медицинском центру у Словенији којем своје здравље и повјерење дајем већ двадесет година, претворила се у хорор, пакао и ужас'', започео је Хаџифејзовић.
Додао је како је, из правних разлога, одлучио не наводити о којој је здравственој установи ријеч, али да сматра својом професионалном и људском обавезом да, након свега што је прошао, јавности пренесе искуство како се нешто слично не би поновило другима.
''Да, у питању је био живот'', нагласио је.
Након тог, како га је описао, хорора, започела је борба за његов живот у другим здравственим установама у Словенији. Упркос тешким прогнозама, лијечници и медицинско особље нису одустали.
''Десеци љекара,хирурга и медицинских радника, људи с невјероватним искуством, учинили су све да останем жив. И успјели су – за 24 сата'', рекао је Хаџифејзовић, јавно захваливши свима који су учествовали у његову лијечењу.
Посебно је истакнуо Хитну помоћ Блед, Ургентни центар Јесенице, Универзитетски клинички центар Љубљана те Клинику абдоминалне кирургије УКЦ-а Љубљана, гдје га је оперисао професор др. Мирко Омејц.
