Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

Извор:
Телеграф
10.01.2026
14:17
Коментари:0
Породица доскорашњег тренера Партизана, Жељка Обрадовића, прославила је крсну славу Светог Стефана, а овај свечани тренутак окупио је сам крем друштва у једној познатој београдској кафани.
Иако се термин славе поклопио са гостовањем Партизана у Барселони, где су црно-бели претрпели пораз, то није спречило "Жоца" да у кругу породице и пријатеља достојно обележи велики светац.
Атмосферу је до усијања довео нико други до легендарни Харис Џиновић. Познат као неко ко прави најбољи штимунг, Харис је низао своје ванвременске хитове, а један од њих, "Ја бих опет само с тобом", процурио је на друштвеним мрежама као део репертоара.
У наставку можете погледати и како је све то изгледало, уз напомену да је видео снимак трећи по реду у галерији.
(телеграф)
