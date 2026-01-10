Logo
Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

Телеграф

10.01.2026

14:17

Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Породица доскорашњег тренера Партизана, Жељка Обрадовића, прославила је крсну славу Светог Стефана, а овај свечани тренутак окупио је сам крем друштва у једној познатој београдској кафани.

Иако се термин славе поклопио са гостовањем Партизана у Барселони, где су црно-бели претрпели пораз, то није спречило "Жоца" да у кругу породице и пријатеља достојно обележи велики светац.

Атмосферу је до усијања довео нико други до легендарни Харис Џиновић. Познат као неко ко прави најбољи штимунг, Харис је низао своје ванвременске хитове, а један од њих, "Ја бих опет само с тобом", процурио је на друштвеним мрежама као део репертоара.

У наставку можете погледати и како је све то изгледало, уз напомену да је видео снимак трећи по реду у галерији.

(телеграф)

