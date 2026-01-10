Додик најавио пут у Израел, планиран састанак са предсједником

10.01.2026
13:57
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик у обраћању током свечане академије поводом Дана Републике Српске у Брчко Дистрикту најавио је своје путовање у Израел, као и састанак са предсједником те државе..
Додик је истакао да у Израел путује 25. и 26. јануара.
Он је коментарисао и политички монтиран процес, који се водио против њега, те истакао да се не осјећа кривим, јер му је суђено што није хтио да преда имовину Републике Српске.
Додик је додао да сада има више снаге и воље него икада, те да остаје ту, докле год народ Српске то буде хтио.
(ртрс)
