Додик: Република Српска је формирана да буде трајна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Република Српска формирана да буде трајна и да ће, упркос бијесу Зукана Хелеза, остати трајно да живи на својој територији, са својим народом, историјом и будућношћу.
- Немам ништа против да причамо о укидању, само не знам шта ћемо укинути на крају - рекао је Додик новинарима у Брчком поводом Хелезове изјаве "да је вријеме да се започне озбиљна расправа о укидању ентитета у БиХ".
Додик је истакао да је Република Српска далеко постојанија и трајнија, да није екцес и да је издржала далеко веће "громаде" него што је срамотни Хелез који ће још неколико мјесеци вршити своју функцију.
Он је нагласио да српски народ у Републици Српској сматра да се морају очувати, прије свега, мир и стабилност и дати предност политичком договору.
- Бошњаци не желе политички договор и израчунали су да им асистенција странаца омогућава да могу лакше да дођу до својих циљева унитаризације - указао је Додик.
Он је истакао да протеклих неколико мјесеци, али и читава прошла година говоре о томе да је доласком Доналда Трампа и нове администрације на власт у Сједињеним Државама тај притисак престао и да ће то очигледно довести у позицију да се разговара.
- Није сигуран да ће приоритет имати укидање ентитета. Можда нешто друго, али о том потом - закључио је Додик.
