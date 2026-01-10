Свечана академија у Брчком поводом Дана Републике

Извор:
АТВ
10.01.2026
12:45
Коментари:0
Свечана академија поводом Дана Републике Српске одржава се у Дому културе у Брчком, а високу делегацију Српске предводи премијер Саво Минић.
Академији присуствују предсједник СНСД-а Милорад Додик, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Маја Гаџић, министри у Влади Српске Данијел Егић, Петар Ђокић, Сенка Јујић, те градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић.
Свечаној академији присуствују и представници извршне и законодавне власти у Брчком из реда српског народа, затим удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, политичких странака, привредници и свештенство.
Академија је почела интонирањем химни Републике Српске "Моја Република" и Србије "Боже правде", те минутом ћутања за погинуле борце Војске Републике Српске и цивиле погинуле у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Република Српска
Поводом Дана Републике Српске положени вијенци на споменик српским браниоцима Брчког
У организацији Одбора за његовање традиције ослободилачких ратова Владе Републике Српске и Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета", у умјетничком дијелу програма свечане академије наступа полицијски оркестар МУП-а Републике Српске и Павлина Радовановић из Ораховца на Косову и Метохији.
Градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић изјавио је данас да је Република Српска најснажнија гаранција опстанка српског народа са лијеве стране ријеке Дрине и оваплоћење природног права на живот у слободи, без страха и понижења.
Милић је истакао да је идеја о настанку Републике Српске много старија од 34 године, колико званично постоји, јер представља вјековну тежњу српског народа за домом у којем неће бити грађани другог реда само зато што су Срби.
