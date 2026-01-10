Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

Извор:
У Новом Граду сутра ће бити обиљежене 33 године од страдања 56 бораца Војске Републике Српске и три цивила на локалитету Сува Међа.
Парастос у Храму Светих апостола Петра и Павла у Новом Граду биће служен у 10.00 часова.
На мјесним гробљима у Пољавницана и у Кршљама помени страдалим биже служени у 11.00 часова.
У напад припадника такозване Армије БиХ из Цазинске Крајине на локалитет Сува Међа у Бањанима 11. јануара 1993. године погинули су припадници Четвртог батаљона Новоградске бригаде.
Кроз редове Новоградске бригаде у Одбрамбено-отаџбинском рату прошло је 8.263 борца, њих 248 је погинуло, а 1.175 рањено. Општина Нови Град је 11. јануар уврстила у календар значајних датума.
