Logo
Large banner

Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

Извор:

СРНА

10.01.2026

09:29

Коментари:

0
Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

У Новом Граду сутра ће бити обиљежене 33 године од страдања 56 бораца Војске Републике Српске и три цивила на локалитету Сува Међа.

Парастос у Храму Светих апостола Петра и Павла у Новом Граду биће служен у 10.00 часова.

На мјесним гробљима у Пољавницана и у Кршљама помени страдалим биже служени у 11.00 часова.

У напад припадника такозване Армије БиХ из Цазинске Крајине на локалитет Сува Међа у Бањанима 11. јануара 1993. године погинули су припадници Четвртог батаљона Новоградске бригаде.

метеори-смак свијета-постанак-

Наука и технологија

Експеримент открио како је почео живот на Земљи

Кроз редове Новоградске бригаде у Одбрамбено-отаџбинском рату прошло је 8.263 борца, њих 248 је погинуло, а 1.175 рањено. Општина Нови Град је 11. јануар уврстила у календар значајних датума.

Подијели:

Тагови:

borci

Нови Град

Војска Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

БиХ

Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

4 ч

2
Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

Свијет

Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

4 ч

0
Једно алкохолно пиће дневно може повећати ризик од рака усне дупље за 50%

Здравље

Једно алкохолно пиће дневно може повећати ризик од рака усне дупље за 50%

4 ч

0
Ванредна ситуација због снијега у девет општина

Србија

Ванредна ситуација због снијега у девет општина

4 ч

0

Више из рубрике

Концерт на градском тргу, порука Дубичана је да чувају огњиште

Градови и општине

Концерт на градском тргу, порука Дубичана је да чувају огњиште

15 ч

0
Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву

Градови и општине

Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву

1 д

0
Традиционално дружење са грађанима Теслића

Градови и општине

Традиционално дружење са грађанима Теслића

1 д

0
Снијег у Мостару

Градови и општине

Мостар јутрос прекривен снијегом: Призор који се ријетко виђа

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

13

37

Мирко Иванић напустио припреме Звезде

13

33

Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

13

19

Током спуста ударила главом у ограду при брзини од 109 километара на час

13

03

Научници успјели да "подмладе" јајне ћелије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner