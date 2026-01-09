Концерт на градском тргу, порука Дубичана је да чувају огњиште

Извор:
09.01.2026
22:00
Дан Републике Српске вечерас се под слоганом "Живјеће огњиште" прославља и у Козарској Дубици, гдје је на градском тргу организован концерт.
Порука Дубичана је да је обиљежавање 9. јануара важно за очување Републике Српске и њених институција.
Њих на градском тргу, упркос лошем времену, уз кувано вино забавља "ОК бенд" чији је фонтмен Горан Глухаковић честитао рођендан Српске.
Прослави на градском тргу присуствују и амбасадор БиХ у Сјеверној Македонији Драган Јаћимовић, предсједник Скупштине општине Милош Бањац, те други представници јавног и политичког живота.
