Logo
Large banner

Концерт на градском тргу, порука Дубичана је да чувају огњиште

Извор:

СРНА

09.01.2026

22:00

Коментари:

0
Концерт на градском тргу, порука Дубичана је да чувају огњиште

Дан Републике Српске вечерас се под слоганом "Живјеће огњиште" прославља и у Козарској Дубици, гдје је на градском тргу организован концерт.

Порука Дубичана је да је обиљежавање 9. јануара важно за очување Републике Српске и њених институција.

Њих на градском тргу, упркос лошем времену, уз кувано вино забавља "ОК бенд" чији је фонтмен Горан Глухаковић честитао рођендан Српске.

Прослави на градском тргу присуствују и амбасадор БиХ у Сјеверној Македонији Драган Јаћимовић, предсједник Скупштине општине Милош Бањац, те други представници јавног и политичког живота.

ela dvornik

Сцена

Ела Дворник открила породичну тајну: "Мој тата је имао озбиљну болест"

Прослава је организована под покровитељством начелника општине Игора Савковића који је истакао да слоган "Живјеће огњиште" није само порука, већ завјет да ће српски народ чувати оно што су преци оставили.

Подијели:

Тагови:

Repubika Srpska

9. јануар - Дан Републике Српске

Kozarska Dubica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Игокеа пред Клуж: Побједом започети Нову годину

Кошарка

Игокеа пред Клуж: Побједом започети Нову годину

3 ч

0
Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

Свијет

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

3 ч

0
Кошарац: Буду ли инсистирали на укидању Српске, остаће без БиХ

БиХ

Кошарац: Буду ли инсистирали на укидању Српске, остаће без БиХ

3 ч

0
Савић: Радити на томе да млађе генерације наставе обиљежавати 9. јануар

Република Српска

Савић: Радити на томе да млађе генерације наставе обиљежавати 9. јануар

3 ч

0

Више из рубрике

Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву

Градови и општине

Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву

11 ч

0
Традиционално дружење са грађанима Теслића

Градови и општине

Традиционално дружење са грађанима Теслића

13 ч

0
Снијег у Мостару

Градови и општине

Мостар јутрос прекривен снијегом: Призор који се ријетко виђа

14 ч

0
Млади обућар из Лакташа остварио сан: Покренуо двије линије патика

Градови и општине

Млади обућар из Лакташа остварио сан: Покренуо двије линије патика

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

00

00

Прекинут концерт Аце Лукаса у ФБиХ

22

57

Ево шта радити са печењем које остане послије Божића?

22

52

Држављани БиХ и Црне Горе пајсером претукли Сиријца, ово је разлог

22

46

Викенд хороскоп: Ове ствари доносе велико олакшање

22

41

Тенисерка игром шокирала свијет: Огласили се организатори турнира, ево колико је зарадила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner