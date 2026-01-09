Савић: Радити на томе да млађе генерације наставе обиљежавати 9. јануар

Извор:
СРНА
09.01.2026
21:43
Многи животи су положени за Републику Српску и мора се радити на томе да млађе генерације наставе обиљежавати Дан Републике, рекао је начелник општине Милићи Марко Савић.
Савић је подсјетио да је у Одбрамбено-отаџбинском рату са подручја општине Милићи погинуо 231 борац и 31 цивил и да њихова жртва треба да буде опомена да се јединствено морају борити за очување Републике.
Он је оцијенио да је Дан Републике најважнији догађај у Српској. Тим поводом је данас у Милићима положено цвијеће на Централно спомен-обиљежје, организована приредба у Дому рудара, а потом уприличен ватромет и народно весеље.
Обиљежавању су присуствовали представници општине Милићи, Борачке организације, демобилисани борци, породице погинулих бораца, вршилац дужности директора "Аутопутева" Републике Српске Радован Вишковић, те многобројни грађани.
Организатор свечаности обиљежавања је општина Милић.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
