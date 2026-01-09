Logo
Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

Извор:

Кликс

09.01.2026

21:28

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"
Фото: Printscreen/X/Alpha news

Амерички медији објавили су нови снимак који приказује тренутке прије и током убиства 37-годишње Рене Гуд, коју је у Минесоти упуцао службеник америчке Имиграционе и царинске службе (ИЦЕ).

Снимак је у петак објавио локални медиј Алфа Њуз, а забиљежен је из перспективе службеника који је пуцао, касније идентификованог као Џонатан Рос. Ријеч је о снимку направљеном мобилним телефоном, за који се вјерује да је био у власништву самог службеника.

Некретнине / Илустративна фотографија

Свијет

Слиједи забрана великим инвеститорима куповине кућа?

Према доступним информацијама, до инцидента је дошло након што је Гуд д‌јелимично блокирала цесту којом су се кретали агенти ИЦЕ-а. Док су је службеници позивали да изађе из возила, она је кренула аутомобилом према напријед, након чега је један од агената испалио три хица.

Званичници ИЦЕ-а наводе да је Рос поступио у самоодбрани те да је Гуд користила аутомобил као оружје. Такву верзију догађаја оспорили су локални званичници, укључујући градоначелника Минеаполиса Џејкоба Фреја, који су јавно изразили сумњу у оправданост употребе смртоносне силе.

На снимку се може чути како Гуд у једном тренутку говори службенику: "Нисам љута на тебе". У возилу се налазила још једна жена, за коју се вјерује да је била сувозач. Она је снимала службеника и покушала ући у аутомобил непосредно прије него што је Гуд убрзала према њему. Раније објављени снимци показивали су да је сувозач у једном тренутку изашла из возила прије него што је цеста д‌јелимично блокирана.

Током вербалне размјене, сувозач у једном тренутку службенику говори да је "велики момак" и да му треба "ручак". Недуго затим, Гуд покреће возило, чују се пуцњи, а снимак се прекида, што указује на то да је мобилни телефон испао из руке. Није јасно да ли је возило у том тренутку ударило службеника, али се на снимку види како се Рос припрема за удар док се аутомобил убрзава.

hunduras

Друштво

Политичарка погођена експлозивном направом

На крају се може чути "је**на куч*о", али, није јасно ко је то изговорио.

Објављивање снимка изазвало је снажне реакције у америчкој јавности. Видео су на друштвеној мрежи X дијелили Доналд Трамп Џуниор и други блиски кругови бившег предсједника Доналда Трампа, тврдећи да снимак потврђује тврдње администрације да је Гуд имала намјеру повриједити службенике.

