Амерички медији објавили су нови снимак који приказује тренутке прије и током убиства 37-годишње Рене Гуд, коју је у Минесоти упуцао службеник америчке Имиграционе и царинске службе (ИЦЕ).
Снимак је у петак објавио локални медиј Алфа Њуз, а забиљежен је из перспективе службеника који је пуцао, касније идентификованог као Џонатан Рос. Ријеч је о снимку направљеном мобилним телефоном, за који се вјерује да је био у власништву самог службеника.
Према доступним информацијама, до инцидента је дошло након што је Гуд дјелимично блокирала цесту којом су се кретали агенти ИЦЕ-а. Док су је службеници позивали да изађе из возила, она је кренула аутомобилом према напријед, након чега је један од агената испалио три хица.
Званичници ИЦЕ-а наводе да је Рос поступио у самоодбрани те да је Гуд користила аутомобил као оружје. Такву верзију догађаја оспорили су локални званичници, укључујући градоначелника Минеаполиса Џејкоба Фреја, који су јавно изразили сумњу у оправданост употребе смртоносне силе.
BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0— Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026
На снимку се може чути како Гуд у једном тренутку говори службенику: "Нисам љута на тебе". У возилу се налазила још једна жена, за коју се вјерује да је била сувозач. Она је снимала службеника и покушала ући у аутомобил непосредно прије него што је Гуд убрзала према њему. Раније објављени снимци показивали су да је сувозач у једном тренутку изашла из возила прије него што је цеста дјелимично блокирана.
Током вербалне размјене, сувозач у једном тренутку службенику говори да је "велики момак" и да му треба "ручак". Недуго затим, Гуд покреће возило, чују се пуцњи, а снимак се прекида, што указује на то да је мобилни телефон испао из руке. Није јасно да ли је возило у том тренутку ударило службеника, али се на снимку види како се Рос припрема за удар док се аутомобил убрзава.
На крају се може чути "је**на куч*о", али, није јасно ко је то изговорио.
Објављивање снимка изазвало је снажне реакције у америчкој јавности. Видео су на друштвеној мрежи X дијелили Доналд Трамп Џуниор и други блиски кругови бившег предсједника Доналда Трампа, тврдећи да снимак потврђује тврдње администрације да је Гуд имала намјеру повриједити службенике.
