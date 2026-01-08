Logo
Шта ће ЕУ урадити ако САД преузме Гренланд? Огласила се Каја Калас

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Фото: Танјуг/АП

ЕУ разговарала је о потенцијалном одговору уколико се испостави да је пријетња САД о преузимању Гренланда стварна, изјавила је високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас.

"Поруке које чујемо у вези са Гренландом изузетно су забрињавајуће", нагласила је Каласова на конференцији за новинаре са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у Каиру.

Џеј Ди Венс

Свијет

"Европа и Данска заказале, Гренланд је кључан за САД"

Портпарол Бијеле куће Каролина Ливит рекла је раније да предсједник САД Доналд Трамп остаје посвећен НАТО савезу иако он и његов тим за националну безбједност разговарају о куповини Гренланда.

