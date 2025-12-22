Logo
Трамп именовао специјалног изасланика за Гренланд

Танјуг

22.12.2025

08:09

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је данас да именује гувернера Луизијане Џефа Лендрија за специјалног изасланика Сједињених Америчких Држава за Гренланд.

Трамп је рекао да "са задовољством објављује да именује великог гувернера Луизијане, Џефа Лендрија, за специјалног изасланика Сједињених Држава за Гренланд".

Лувр

Свијет

Колика је штета настала у пљачки Лувра?

- Џеф разумије колико је Гренланд важан за нашу националну безбједност и снажно ће унапређивати интересе наше земље за безбједност, сигурност и опстанак наших савезника, а заправо и цијелог свијета - навео је Трамп на својој друштвеној мрежи.

За сада није познато да ли ће Лендри, који је постао гувернер у јануару 2024. године, морати да се повуче са своје гувернерске функције.

Трамп је на почетку свог другог предсједничког мандата, у јануару ове године, изјавио да намјерава да преузме Гренланд, наводећи као образложење његову стратешку позицију за безбједност САД, док је Данска, која посљедњих 300 година контролише ту арктичку територију, одбила да се одрекне Гренланда.

То није први покушај да САД купе Гренланд од Данске, а прве такве преговоре водио је амерички државни секретар Вилијам Сиворд 1867. године, када договор није склопљен.

Полиција-ноћ

Хроника

Незгода на путу Вишеград-Устипрача, полиција и хитна на терену

САД су 1946. године понудиле 100 милиона долара за ову територију, оцјењујући да је витално важна за националну безбједност, али је данска влада то одбила.

Трамп је покушао да кући Гренланд и током првог предсједничког мандата, али су данска и гренландска влада одбациле ову понуду из 2019. године.

Доналд Трамп

Grenland

