Отац и син мјесецима планирали напад на плажи у Сиднеју

22.12.2025
07:15
Коментари:0
Отац и син оптужени за терористички напад на плажи Бондај у Сиднеју, у којем је 14. децембра убијено 15 људи, мјесецима су планирали напад и претходно вјежбали руковање ватреним оружјем, наводи се у документу суда који је данас објављен.
Према наводима из судског списа, Саџид Акрам (50) и његов син Навид Акрам (24) снимали су се током обуке са пушкама на непознатој руралној локацији у аустралијској савезној држави Нови Јужни Велс, при чему се види да се крећу и пуцају на начин који указује на тактичку обуку, преноси CNN.
Свијет
Орбан: ЕУ би санкцијама Русији смрвила Европу
У документу се наводи да су осумњичени, непосредно прије пуцњаве на плажи Бондај, бацили четири импровизоване експлозивне направе на окупљену масу, али ниједна није експлодирала.
Полиција тврди да су три цјевасте бомбе и једна експлозивна направа сакривена у тениској лоптици биле функционалне, као и да је још једна бомба пронађена у возилу које су користили.
Саџид Акрам је током интервенције полиције убијен, док је Навид Акрам рањен. Против њега су подигнуте оптужнице за тероризам, 15 убистава и 40 покушаја убиства.
Судски документ наводи и да су осумњичени снимали видео записе са екстремистичким порукама, у којима су, између осталог, износили ставове који указују на вјерски мотивисани насилни екстремизам.
БиХ
Представнички дом о ВСТС-у и Суду БиХ
Полиција тврди да су отац и син два дана прије напада обишли локацију на којој је касније извршена пуцњава, што се сматра извиђањем и планирањем терористичког акта.
Навид Акрам је, према наводима из списа, из болничке собе одбио да да изјаву полицији по савјету адвоката, а његово следеће појављивање пред судом заказано је за април.
Аустралијске власти саопштиле су да је петнаест људи убијено у пуцњави на плажи Бондај 14. децембра, а напад је био усмјерен на групу јеврејских породица које су обиљежавале Хануку.
Друштво
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
14 ч0
Економија
14 ч1
Најновије
Најчитаније
12
52
12
50
12
45
12
41
12
36
Тренутно на програму