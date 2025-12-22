Logo
Држављанин БиХ ухапшен у Аустрији: Током 13 година украо скоро 200.000 евра

22.12.2025

07:00

Фото: Pexels

Педесетогодишњи држављанин Босне и Херцеговине годинама је харао Аустријом, иза себе остављајући низ провала и крађа. Током 13 година починио је више од 180 кривичних дјела, при чему је прибавио плијен вриједан око 195.000 евра.

Његова криминална прича подсјећа на филмски заплет. Иако су истражиоци на мјестима провала често проналазили његове ДНК трагове, мушкарац с пребивалиштем у бечком насељу Бригиттенау дуго је успијевао избјећи хапшење. Прву провалу починио је још у марту 2012. године.

Трудница

Свијет

Трудница из БиХ покушала да опљачка полицајку

Према доступним подацима, дјеловао је на подручју чак пет аустријских савезних покрајина. Најчешће је на мети имао фирме и пословне објекте, у које је провалио 154 пута. Осим тога, проваљивао је у школе и друге образовне установе, ватрогасне домове, просторије различитих удружења, као и у више јавних институција.

