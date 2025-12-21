Орбан: Немојте се заваравати

21.12.2025
21:23
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да би распад Украјине имао озбиљне посљедице по његову земљу.
"Немојте се заваравати, распад Украјине био би катастрофа за Мађарску", написао је данас Орбан на платформи Икс.
Мађарски премијер је рекао да је стабилност сусједа важна.
"Мађарска снабдијева Украјину са 44 одсто електричне енергије и 58 одсто гаса. У међувремену, рат свакодневно слаби Украјину. Само је мир може ојачати. Свако ко истински подржава Украјину мора жељети мир, и то сада", додао је Орбан.
