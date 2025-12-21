Logo
Large banner

Орбан: Немојте се заваравати

21.12.2025

21:23

Коментари:

0
Орбан: Немојте се заваравати
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да би распад Украјине имао озбиљне посљедице по његову земљу.


"Немојте се заваравати, распад Украјине био би катастрофа за Мађарску", написао је данас Орбан на платформи Икс.

Мађарски премијер је рекао да је стабилност сусједа важна.

Телефон

Хроника

Уходио бившу д‌јевојку у Брчком и слао претеће поруке "Сад ћу побити све"

"Мађарска снабдијева Украјину са 44 одсто електричне енергије и 58 одсто гаса. У међувремену, рат свакодневно слаби Украјину. Само је мир може ојачати. ​​Свако ко истински подржава Украјину мора жељети мир, и то сада", додао је Орбан.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Убица Ане Волш може да проведе остатак живота иза ових језивих зидина

Свијет

Убица Ане Волш може да проведе остатак живота иза ових језивих зидина

3 ч

0
Путин: Све више земаља жели сарадњу са ЕАЕУ

Свијет

Путин: Све више земаља жели сарадњу са ЕАЕУ

3 ч

0
Убила два бивша мужа у једном дану

Свијет

Убила два бивша мужа у једном дану

3 ч

0
Суд одобрио д‌јечаку да промијени пол

Свијет

Суд одобрио д‌јечаку да промијени пол

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

21

Трудница из БиХ покушала да опљачка полицајку

22

11

Издивљале цијене: Ево колико кошта јагње очишћено за ражањ

22

03

Вукановић најавио кандидатуру за члана Предсједништва БиХ

21

56

Свијетом се шири вирус: Теже се лијечи него грип

21

52

Звијезда чувене серије извршила самоубиство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner