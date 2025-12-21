Logo
Убица Ане Волш може да проведе остатак живота иза ових језивих зидина

21.12.2025

20:54

Коментари:

0
Убица Ане Волш може да проведе остатак живота иза ових језивих зидина
Фото: TanjugGreg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool)

Брајан Волш (50), који је осуђен на доживотну робију због убиства супруге Ане (39) из Београда, вјероватно ће издржавати казну у затвору са максималним обезбјеђењем.

Подсјећамо, Волш је проглашен кривим пред судом у Масачусетсу због убиства Београђанке Ане, чије тијело никада није пронађено, а постоји шанса да ће до краја живота вријеме проводити у затвору Сузи Барановски, једном од најпознатијих америчких затвора у којима казне издржавају окореле убице и силоватељи, иако то још званично није потврђено.

Међу “станарима” овог затвора био је и свештеник Џон Геоган, осуђен на доживотну робију због силовања бројних малишана током дугих 30 година.

Ипак, у затвору није дуго поживио, убио га је цимер Џозеф Друс, који је такође био осуђен на доживотну казну затвора због убиства мушкарца за ког је тврдио да је покушао сексуално да га искористи.

Једног дана послије ручка, Џозеф је ушао у ћелију и везао свештеника, запушио му уста, а затим га задавио чаршафом. Када је свештеник преминуо, Џозеф је наставио да скаче по његовом мртвом тијелу, упорно га ударајући голим рукама.

У затвору се тренутно налази и серијски убица Алфред Гејнор, који је осуђен за силовање и убиство девет жена старих између 20 и 45 година.

- Гејнор је неке од жртава силовао прије злочина, а истражитељи су утврдили да је неке д‌јевојке прво убијао, па потом сексуално злостављао – пишу медији и додају да се иза решетака овог затвора налазе и бројне убице.

Тагови:

Брајан Волш

Ana Volš

Затвор

Убиство

