Каја Калас жестоко поткачена из чланице ЕУ

Аутор:АТВ
13.03.2026
21:43
Коментари:0
ЕУ има велики проблем јер глобалне силе игноришу Брисел по свим важним међународним питањима због високог представника ЕУ за спољне послове и безбједност Каје Калас, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
"Брисел би требало да размотри смјену свог главног дипломате Каје Калас, која је постала безначајна фигура на свјетској политичкој сцени", нагласио је Фицо.
Он је изразио противљење томе да Каласова врши функцију високог представника ЕУ, јер због ње Унија има "велики проблем, јер је нико не схвата озбиљно".
"Европски лидери се не питају, не примају телефонске позиве о важним међународним питањима. Мислите ли да је неко звао /предсједника Европске комисије/ Урсулу /фон дер Лајен/ или Кају /Калас/ или /предсједника Европског савјета Антонија/ Косту у вези са иранско-израелским сукобом? Нисмо имали појма док се није десио", рекао је Фицо.
Он је напоменуо да се нико није консултовао са ЕУ ни током догађаја у Венецуели, када су америчке снаге ухапсиле предсједника Николаса Мадура.
"Требало би да размислимо о смјени, барем за такозваног министра Кају Калас и да тамо поставимо некога ко има већи утицај у међународним односима", предложио је Фицо.
Он је додао да Вашингтон третира ЕУ "као да не постоји" и бира билатералне преговоре са чланицама прије него дијалог са Унијом као цјелином.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму