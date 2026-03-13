Више особа ухапшено због објава о нападима у УАЕ

13.03.2026
Неколико особа, укључујући туристе и инфлуенсере, ухапшено је у Дубаију, Уједињени Арапски Емирати, због посједовања, дијељења или коментарисања дигиталног садржаја који приказује нападе или штету од напада Ирана у земљи.
У Емиратима је ухапшена 21 особа, изјавила је заговорничка организација "Detained in Dubai".
"Оптужбе звуче изузетно нејасно, али озбиљно на папиру. У стварности, наводно понашање могло би бити нешто једноставно попут дијељења или коментарисања видеозаписа који већ кружи интернетом", рекла је Рада Стирлинг, извршна директорица "Detained in Dubai" и "Due Process International".
Свијет
Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине
Још је додала:
"Према законима УАЕ о сајбер криминалу, особа која изворно објављује садржај може бити оптужена, али исто тако и свако ко га преобликује, поново објављује или коментарише. Један видеозапис може брзо довести до тога да се десетине људи суочавају с казненим пријавама", рекла је Стирлингова, а преноси "Упи".
