Logo
Large banner

Више особа ухапшено због објава о нападима у УАЕ

Аутор:

АТВ

13.03.2026

21:29

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Altaf Qadri

Неколико особа, укључујући туристе и инфлуенсере, ухапшено је у Дубаију, Уједињени Арапски Емирати, због посједовања, дијељења или коментарисања дигиталног садржаја који приказује нападе или штету од напада Ирана у земљи.

У Емиратима је ухапшена 21 особа, изјавила је заговорничка организација "Detained in Dubai".

"Оптужбе звуче изузетно нејасно, али озбиљно на папиру. У стварности, наводно понашање могло би бити нешто једноставно попут дијељења или коментарисања видеозаписа који већ кружи интернетом", рекла је Рада Стирлинг, извршна директорица "Detained in Dubai" и "Due Process International".

Венс-САД- 25092025

Свијет

Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

Још је додала:

"Према законима УАЕ о сајбер криминалу, особа која изворно објављује садржај може бити оптужена, али исто тако и свако ко га преобликује, поново објављује или коментарише. Један видеозапис може брзо довести до тога да се десетине људи суочавају с казненим пријавама", рекла је Стирлингова, а преноси "Упи".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

UAE

Dubai

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Несрећа Груде

Хроника

Потпуна обустава саобраћаја: Тешка несрећа у БиХ, на терену и ватрогасци

2 ч

0
Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

Друштво

Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

2 ч

0
Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане

Занимљивости

Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане

2 ч

0
Вода чаша

Здравље

Ово су знакови да не пијете довољно воде

2 ч

0

Више из рубрике

Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

Свијет

Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

2 ч

0
Пљачка златаре

Свијет

Филмска пљачка златаре: Лопови за 70 секунди украли накит вриједан 1,7 милиона долара

3 ч

0
Иран дозволио пролаз кроз Ормуски мореуз за два индијска танкера

Свијет

Иран дозволио пролаз кроз Ормуски мореуз за два индијска танкера

3 ч

0
Пад планинара

Свијет

Планинар се котрљао низ планину: Прошао само са повредом малог прста

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

27

Нова правила за возаче у БиХ, тичу се дозвола и таблица

22

56

Искључите овај уређај из утичнице преко ноћи и рачун за струју ће бити мањи

22

44

На градилишту ухапшени радници ''на црно'', међу њима и држављани БиХ

22

41

Тужан дан за најпознатијег српског сељака

22

32

Шеф Пентагона: Хамнеи је рањен и унакажен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner