Планинар се котрљао низ планину: Прошао само са повредом малог прста

Аутор:АТВ
13.03.2026
19:53
Коментари:0
Драматичан пад планинара на сњежној планини Риси у Татрама, високој 2.500 метара, забиљежила је камера на кациги његовог колеге.
Иако се неколико десетина метара неконтролисано котрљао низ стрму падину, планинар је невјероватном срећом преживио и прошао само са повредом малог прста.
Бања Лука
Ко кочи усвајање урбанистичког плана у Бањалуци?
Планинари су се пењали у суботу на стрму стјеновиту планину Риси, која достиже висину од око 2.500 метара и прекривена је снијегом, а налази се у источном дијелу планинског ланца Татре, на граници између Пољске и Словачке.
Иако је пад дјеловао застрашујуће, неким чудом планинар је успио да се заустави током превртања и сам се спусти низ планину до планинарског дома. На крају је прошао само с повредом малог прста.
Његов пријатељ, који је по струци љекар, одмах га је прегледао и утврдио да нема озбиљнијих повреда. Након тога су заједно успјели наставити силазак с планине.
БиХ
Љекари траже повећање плата: Осам специјалиста напустило кантон
Како је касније испричао планинар, који ће овај догађај памтити до краја живота, током пењања направио је један погрешан корак због чега је изгубио равнотежу и ослонац крампом у снијегу, након чега је почео да пада низ планину, преноси Деји Мејл.
@thisisslovakia_ ⚠️ Nehoda na ceste z Rysov Táto nehoda sa stala 7. marca na ceste z Rysov. Počasie bolo veľmi dobré. Svietilo slnko, takmer nefúkal vietor a snehové podmienky boli stabilné. Počas zostupu jeden muž zle stúpil na strmom svahu. Stratil rovnováhu, vypadol mu čakan a začal sa veľkou rýchlosťou šmýkať dolu svahom. Nedokázal sa sám zastaviť, čo bolo veľmi nebezpečné. Po chvíli k nemu prišli ostatní ľudia. Našťastie neutrpel vážne zranenia. Sťažoval sa iba na bolesť malíčka na ruke. Jeho kamarát, ktorý bol lekár, ho na mieste skontroloval. Nakoniec bol schopný pokračovať v zostupe z hory po vlastných silách. Aj keď nehoda vyzerala veľmi nebezpečne, skončila bez vážnych následkov. 🇬🇧 Accident on the Way Down from Rysy This accident happened on March 7 on the way down from Rysy. The weather was very good. The sun was shining, there was almost no wind, and the snow conditions were stable. During the descent, a man stepped badly on the steep slope. He lost his balance, dropped his ice axe, and started sliding down the slope at high speed. He was not able to stop himself, which made the situation very dangerous. After a short time, other people reached him. Fortunately, he was not seriously injured. He only complained about pain in his little finger. His friend, who was a doctor, checked him on the spot. In the end, he was able to continue the descent from the mountain on his own. Even though the accident looked very dangerous, it ended without serious consequences. Video: Leszek Piszczyk #ThisIsSlovakia #ThisIsPoland #tatry #accident #warning ♬ original sound - thisisslovakia
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
21
29
21
15
21
08
21
06
21
00
Тренутно на програму