Ко кочи усвајање урбанистичког плана у Бањалуци?

Аутор:Теодора Беговић
13.03.2026
19:44
Коментари:0
Посљедњи Урбанистички план града Бањалука усвојен је 1975. године. На нови се чека већ годинама.
Израда новог Урбанистичког плана почела је 2019. године. План је био да се уз све предвиђене процедуре заврши до краја 2022. године. Међутим, проблеми настају 2021. када је утврђен први нацрт.
Град се опредијелио за усвајање регулационих планова, умјесто на завршавање Урбанистичког плана, који представља основни стратешки документ за развој града. Таква одлука је погубна и неодржива за стратешки развој Бањалуке, сматрају стручњаци.
Истичу да градска инфраструктура не може поднијети овакву урбанизацију, јер су тренутни стамбени капацитети намијењени за преко 400 хиљада становника, док је инфраструктура намијењена за 230 хиљада.
"То је сада епилог једног врло неодговорног приступа управљања урбаним развојем који ће се показати неодрживим. И сад у свјетлу свега тога, ми покушавамо као чланови савјета Урбанистичког плана да укажемо Градској управи као носиоцу Урбанистичког плана да они морају на много одговорнији начин да управљају процедуром јер је овим озбиљно угрожен карактер Урбанистичког плана и његова сама процедура израде", каже Бранкица Милојевић, замјеник предсједника Савјета за израду Урбанистичког плана Бањалуке 2020-2040.
Урбанистички план је прошао други јавни увид, одржана је јавна расправа, а примједбе су прослијеђене носиоцу израде и тренутно су на анализи. Све се ради по закону, а план још увијек није усвојен, јер је ријеч о документу чија је израда детаљна и дуготрајна, истичу из Градске управе. Кажу да је усвајање једино кочила Скупштина града Бањалука.
"Послије првог јавног увида сами одговори на примједбе који су нам достављени од стране носиоца израде износили су 600 страница. Чисто да стекнете слику да то све треба изанализирати, одговорити, откуцати и испоручити. Тек након тога се стиче слика да ли је израђивач те примједбе прихватио или одбио. Ако их одбије, мора да образложи зашто их одбија, а ако их прихвата мора извршити измјену Урбанистичког плана", рекао је Вук Вишекруна, Одјељење за просторно уређење Градске управе Бањалука.
Док Градска управа одговорност пребацује на скупштинску већину, одборници кажу да и они ишчекују да градоначелник у Градску скупштину донесе Урбанистички план.
"Оно што смо спомињали у Скупштини када смо разговарали о овоме је да се план требао појавити у децембру. Међутим, Градска управа га још увијек није вратила у Градску скупштину да разговарамо о њему. Ми чекамо. Градоначелник мора да потпише и спусти Урбанистички план у Градску скупштину који су да сада формулисали, па би онда ми у Скупштини могли да разговарамо и видимо да ли је то нешто што доприноси развоју Бањалуке у будућем периоду", каже Драган Лукач, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
С обзиром на то да су тренутни стамбени капацитети дупло већи него што је то планирано почетком израде Урбанистичког плана, неизвјесно је како ће се новим планом ријешити то питање и да ли ће градска инфраструктура, која је намијењена за 230 хиљада становника, издржати тај терет.
Проблем инфраструктуре грађани свакодневно осјећају. За то вријеме, град се бави естетским уређивањем града док кључни проблеми и даље остају у другом плану.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
15
21
08
21
06
21
00
20
55
Тренутно на програму