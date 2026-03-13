Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане

13.03.2026
21:00
Сцена о којој бруји цијело село, али и друштвене мреже па тако и цијела Србија, забиљежена је у једној локалној кафани гдје се мирно поподне претворило у прави породични окршај.
Видео снимак објављен на бројим платформама приказује тренутак када старија жена, видно узнемирена, прекида доколицу свог супруга на несвакидашњи начин.
Све је почело када је, према ријечима свједока, деда сједио са друштвом, уживајући у ракији, причи и смијеху, док је напољу полако почело да захлађује. Међутим, проблем је био у томе што дрва за огријев тог дана нису била спремљена.
Baba upala u kafanu sa motkom pic.twitter.com/joGOVh8oqk— bgd1.23.45 (@23Bgd18242) March 13, 2026
Док је он "убијао вријеме", бака је код куће схватила да зиму нема ко да дочека ако се дрва хитно не насијеку.
Зато је узела мотку и запутила се право у кафану. Иако је ушла цивилизовано и присутнима пожељела "Добар дан", ситуација је брзо ескалирала.
"Шта ћеш ти ту?" упитала је супруга, а затим је почела да удара мотком о сто вичући: "Устај, устај!!! Није ти ту мјесто!".
Деда ју је гледао у чуду, ћутао, а затим полако нагнуо своју чашу пића, па је узео и чашу воде и устао, нетремице је посматрајући.
Бака је затим, плачним гласом, пред свима изнијела болну истину: "Ја немам дрва да наложим, болесна сам! Он цијели дан ко бијела недјеља, устај, излази!".
Иако је неко добацио да се "мало опустио", деда је на крају само тихо рекао: "Ниси требала тако, добро, изаћи ћу".
"Немој у главу", чуло се у позадини.
Овај догађај изазвао је лавину коментара на друштвеним мрежама. Док једни бране баку, истичући тежак живот жене на Балкану са алкохоличарем, други корисници "Инстаграма" сматрају да је оваква агресија недопустива.
Други који осуђују старицу углавном су коментарисали да чим може да дође, са све мотком, није истина да јој није добро.
Ипак, већина је осудила поступак њеног супруга, наводећи да ко зна шта је све ова жена трпјела, када се на овакав потез одлучила, преноси "Блиц".
