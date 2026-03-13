Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане

Сцена о којој бруји цијело село, али и друштвене мреже па тако и цијела Србија, забиљежена је у једној локалној кафани гдје се мирно поподне претворило у прави породични окршај.

Видео снимак објављен на бројим платформама приказује тренутак када старија жена, видно узнемирена, прекида доколицу свог супруга на несвакидашњи начин.

Док се у кафани низале чашице, кућа остала хладна

Све је почело када је, према ријечима свједока, деда сједио са друштвом, уживајући у ракији, причи и смијеху, док је напољу полако почело да захлађује. Међутим, проблем је био у томе што дрва за огријев тог дана нису била спремљена.

Док је он "убијао вријеме", бака је код куће схватила да зиму нема ко да дочека ако се дрва хитно не насијеку.

Од "Добар дан" до пријетњи мотком

Зато је узела мотку и запутила се право у кафану. Иако је ушла цивилизовано и присутнима пожељела "Добар дан", ситуација је брзо ескалирала.

"Шта ћеш ти ту?" упитала је супруга, а затим је почела да удара мотком о сто вичући: "Устај, устај!!! Није ти ту мјесто!".

Деда ју је гледао у чуду, ћутао, а затим полако нагнуо своју чашу пића, па је узео и чашу воде и устао, нетремице је посматрајући.

Бака је затим, плачним гласом, пред свима изнијела болну истину: "Ја немам дрва да наложим, болесна сам! Он цијели дан ко бијела недјеља, устај, излази!".

Иако је неко добацио да се "мало опустио", деда је на крају само тихо рекао: "Ниси требала тако, добро, изаћи ћу".

"Немој у главу", чуло се у позадини.

Интернет гори: Да ли је деда заслужио лекцију?

Овај догађај изазвао је лавину коментара на друштвеним мрежама. Док једни бране баку, истичући тежак живот жене на Балкану са алкохоличарем, други корисници "Инстаграма" сматрају да је оваква агресија недопустива.

  • "Није ово за смијање. Остави жену болесну у кући, а он у кафану оде да пије ко стока по старе дане... Туга, треба да се разведе моментално".
  • "Ко није доживио не зна какав је живот са алкохоличаром. Жао ми је баке. Смијте се, али ово је 80 одсто 50+ мушких јединки ове земље".
  • "То мотка води ред! Браво бако!"
  • "Такав је био и у младости, такав је и сада. Она је прије могла да трпи, а сад је нажалост болесна. Ово је слика кад си у браку са самовласником."
  • "Зато нам треба феминизам... најгори су ти који сједе по кафанама и опијају се док жене код куће знају своје мјесто."

Други који осуђују старицу углавном су коментарисали да чим може да дође, са све мотком, није истина да јој није добро.

Ипак, већина је осудила поступак њеног супруга, наводећи да ко зна шта је све ова жена трпјела, када се на овакав потез одлучила, преноси "Блиц".

