Шок на познатој дестинацији: Туристи ће плаћати 15 евра по ноћењу

Извор:

Б92

13.03.2026

13:09

Фото: Pexel/Aleksandar Pasaric

Туристи који бораве у Барселони ће почев од априла морати да плаћају двоструко већу таксу, која ће у неким случајевима износити и 15 евра по ноћењу, а власти планирају да нове приходе искористе и за рјешавање стамбене кризе у граду.

За госте хотела такса ће се кретати од 10 до 15 евра по ноћењу, у зависности од категорије смјештаја, док ће они који изнајмљују апартмане или куће за одмор плаћати до 12,5 евра по ноћењу, што је двоструко више у односу на досадашњих 6,25 евра.

Путници са крузера који обилазе Барселону ће, као и до сада, плаћати шест евра по особи, преноси Скај њуз.

Власти у Каталонији желе да повећањем таксе смање број посјетилаца и учине становање приступачнијим за локално становништво.

Бањалука

Друштво

Оборен рекорд: Ево колико је туриста посјетило Републику Српску

Станари су годинама указивали на то да прекомјеран број туриста и раст броја краткорочних изнајмљивања доводе до раста цијена некретнина у граду.

Према закону којим се уводи нови порез, четвртина прихода од таксе биће уложена у стамбена питања у Барселони.

Челници Барселоне су, такође, најавили да планирају потпуно укидање краткорочног изнајмљивања смјештаја до 2028. године, као дио шире стратегије за контролу туризма и очување квалитета живота локалних становника.

(б92)

Barselona

Туризам

