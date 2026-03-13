Наоружани разбојник опљачкао радника коцкарнице

Извор:
13.03.2026
Полиција трага за непознатим разбојником који рано јутрос напао радника коцкарнице у Дервенти и уз пријетњу пиштољем му украо пазар.
Према пријави разбојник је преко главе носио фантомку и био је наоружан пиштољем.
УП У Добој наводе да је разбојништво пријављено јутрос око четири часа.
”Радник објекта за игре на срећу у Дервенти пријавио је ПС Дервента да је над њим извршено разбојништво уз употребу ватреног оружја од стране непознатог извршиоца, приликом чега је отуђена одређена количина новца. По наредби поступајућег тужиоца у току је предузимање истражних радњи у циљу расвјетљавања овог кривичног дјела”, саопштила је ПУ Добој.
