Лазаревић се жалио на убиство Кулишића: ”Нисам знао да ће га Андреа убити!”

Аутор:

Огњен Матавуљ

13.03.2026

13:39

Лазаревић се жалио на убиство Кулишића: ”Нисам знао да ће га Андреа убити!”
Фото: ATV

Дражен Лазаревић, који је неправоснажно осуђен на 20 година затвора због тешког убиства Саше Кулишића у Добоју, рекао је у Врховном суду Републике Српске да није знао да ће Андреа Кајганић убити свог супруга!

Лазаревић је на жалбеном рочишту од судског вијећа тражио да га ослободи оптужбе или да укине осуђујућу пресуду и предмет врати на ново суђење.

Одбрана тражи ослобађајућу пресуду

”Поштовани суде, нисам био на мјесту трагедије нити сам знао да ће Андреа Кајганић убити свог супруга. Трагови пнеуматика потврђују да нисам био на мјесту злочина. Тамо су нађени трагови само једног возила. Ја сам био на другој локацији”, рекао је Лазаревић.



Хроника

Детаљи са изрицања пресуде Андреи Кајганић: Кулишићеви родитељи огорчени

Он каже да је за тешко убиство осуђен на основу индиција, односно исказа свједока која је пред судом потврдила да је током давања изјаве била под дејством алкохола. Нагласио је да је Андреа признала убиство, понављајући да није био на мјесту злочина и да, током суђења, у обзир нису узети ни подаци са GPS-а.

Тужилаштво се жалило због ниске казне

На првостепену пресуду жалбу је уложило и добојско тужилаштво тражећи строжу казну за Лазаревића. Жалбу је у судници подржала републички тужилац Свјетланка Бијелић.

”Предлажемо суду да уважи жалбу тужилаштва, те да преиначи првостепену пресуду у погледу кажњава оптуженог и да га обавеже на плаћање трошкова поступка”, рекла је Бијелић.

Кривица није доказана ван разумне сумње

Лазаревић бранилац, адвокат Раде Савић, није детаљно износио жалбу наводећи да остаје код свих навода које је навео у писаној жалби.



Хроника

Детаљи са рочишта Андреи Кајганић: Признала кривицу, жалила се на тежак живот

”Првостепени суд чињенице није утврдио ван разумне сумње. Кроз приговоре одбране и исказ оптуженог на то смо јасно и указали. Постоје само индиције и исказ свједокиње која је препричала шта је чула, а била је под дејством алкохола”, рекао је Савић који је суду предложио да оптуженог ослободи оптужбе или да укине првостепену пресуду и поступак врати на ново суђење.

Кћерка лимунадом омамила оца

Саша Кулишић убијен је 30. јануара 2024. године. Његова супруга Андреа Кајганић пред судом је признала убиство и првостепено је осуђена на 22 године затвора. Међутим, уважавајући жалбу тужилаштва Врховни суд Републике Српске је преиначио пресуду и изрекао јој 25 година затвора.



Хроника

Дражену Лазаревићу 20 година затвора због убиства Саше Кулишића

У пресуди се наводи да су она и Лазаревић, с којим је била у љубавној вези, у договору са малољетном кћерком Кулишића и Кајганићеве разрадили план убиства. Малољетница је оца омамила тако што му је дала да попије лимунаду у коју је измрвила таблете ”треана”. Кулишић је од тога заспао, па су Андреа и Дражен изнајмљеним возилима дошли пред кућу. Кулишићу су у соби задали пар удараца, да би му потом очи и уста обљепили траком, којом су му везали и руке и ноге, око којих су везали и конопац.

Убијен са четири убода ножем

Онеспособљеног човјека су ставили у гепек ”пежоа”, којим је управљала Кајганићева, док је Лазаревић ишао испред ње ”рено меганом”. У пресуди се наводи да су се одвезли до излетишта Преслица и одвезли се узбдо. Кулишића су потом вукли до низбрдице и на земљи му ножем задали четири убодне ране од којих је преминуо.



Хроника

Потврђена оптужница за убиство Саше Кулишића, злочин био договорен и испланиран

Након злочина су побјегли и Кајганићева је ”пежоом” кренула у Бањалуку гдје је изнајмила стан, док се Дражен вратио до куће Кулишића гдје се поздравио са малољетном А.К., те је извјесно вријеме боравио у стану В.М. Ујутро је ”реноа” паркирао на паркингу, те се ”мерцедесом” упутио у Бањалуку.

”Према договору и плану малољетна А.К. је у јутарњим сатима назвала кума Д.Б. и рекла му да тате нема код куће, али да су његове личне ствари у кући и да је кревет крвав”, наводи се првостепеној пресуди.

Малољетној кћерки је због учешћа у убиству оца изречена васпитна мјера упућивања у васпитно-поправни дом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Дражен Лазаревић жалба

Андреа Кајганић

Саша Кулишић

пресуда

Убиство

Vrhovni sud RS

Okružni sud Doboj

