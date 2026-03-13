Logo
Изнесене завршне ријечи у случају "Џена Гаџун": Тражи се осуђујућа пресуда

Аваз

13.03.2026

12:07

Изнесене завршне ријечи у случају "Џена Гаџун": Тражи се осуђујућа пресуда

На Кантоналном суду у Сарајеву изнесене су завршне ријечи у предмету „Џена Гаџун“, у којем су оптужени Суад Рожајац, Нина Јовановић и Јасмина Халимић због несавјесног лијечења и злоупотребе овлаштења током медицинског захвата након којег је д‌јевојчица преминула 2021. године.

Тужилаштво КС навело је да тражи мјере забране за обављање д‌јелатности Халимић и Јовановић због несавјесног лијечења, као и осуђујућу пресуду.

Рожајцу се на терет ставља да је користио неприкладно средство (анестезија), док се Јовановић и Халимић терете за злоупотребу овлаштења, преноси Аваз.

Тужилаштво КС предочило је да су раније спроведене одређене мјере и радње. Испитани су и родитељи Џене Гаџун у својству свједока, изведени су докази и посебно проведене обдукције. Вјештачени су и лијекови кориштени током захвата.

Доктор Нермин Сарајлић у свом налазу и мишљењу раније је навео да је код преминуле Џене Гаџун настало крварење и инфаркт у мозгу и мождини.

Подсјећамо, Џена Гаџун преминула је 14. новембра 2021. године у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, шест дана након што су љекари оптужени за њену смрт у стоматолошкој ординацији "Др. Бејтовић" обављали "рутинску" операцију очног капка, током које је дошло до компликација и срчаног застоја, те пада у кому д‌јевојчице.

Џена Гаџун

