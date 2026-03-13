Logo
Дијете ударила електрична локомотива на пружном прелазу

Извор:

СРНА

13.03.2026

11:23

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Једно дијете тешко је повријеђено када га је ударила електрична локомотива на пружном прелазу у мјесту Семизовац у општини Вогошћа.

Дјетету је љекарска помоћ указана на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву и задржано је на даљем лијечењу, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Незгода се догодила јуче послије подне, а електричном локомотивом је управљао мушкарац Х. Ћ. /39/ из Сарајева.

Истог дана на подручју општине Стари Град моторно возило "фолксваген транспортер", којим је управљао Е. В. /27/ ударило је жену С. Р. /81/ која је притом тешко повријеђена.

Полиција је јуче ухапсила и А. М. /28/ из Сарајева код којег приликом претреса пронађен пиштољ са оквиром и муницијом, за шта није имао одобрење надлежног органа.

Осумњичен је да је починио кривично дјело неовлаштено држање оружја.

