Народ прича: Планинско млијеко са Романије

Извор:

АТВ

13.03.2026

12:12

нови визуал народ прича
Фото: АТВ

Биљана вас овог петка води на простране пашњаке Романије, гдје бројне породице чувају своју традицију и баве се сточарством.

Доносимо причу о вриједним домаћинима који, вјеровали или не, произведу 6 милиона литара планинског млијека са Романије.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

