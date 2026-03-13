Народ прича: Планинско млијеко са Романије

Извор:
Биљана вас овог петка води на простране пашњаке Романије, гдје бројне породице чувају своју традицију и баве се сточарством.
Доносимо причу о вриједним домаћинима који, вјеровали или не, произведу 6 милиона литара планинског млијека са Романије.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.
