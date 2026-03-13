Logo
Large banner

Од почетка године три случаја бактеријског менингитиса у Српској

13.03.2026

12:53

Коментари:

0
Од почетка године три случаја бактеријског менингитиса у Српској
Фото: АТВ

У Републици Српској од почетка ове године, Институту за јавно здравство Републике Српске пријављена су три случаја бактеријског менингитиса и један случај вирусног менингитиса, потврђено је за "Независне новине".

Како су рекли, сва три случаја бактеријског менингитиса су била изазвана узрочником Streptococcus pneumoniae (пнеумокок).

Појаснили су да се у једном случају бактеријског менингитиса ради о д‌јетету старом осам година, док су преостала два случаја забиљежена код одраслих особа.

"Приликом пријаве оболијевања од менингитиса ХЕС служба надлежног дома здравља врши анкетирање обољеле особе и његове породице/колектива и спроводи противепидемијске и превентивне мјере спречавања ширења тог узрочника", додали су из Института.

(Независне)

Подијели:

Тагови :

Meningitis

Бањалука менингистис

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

МУП Републике Српске, полиција, грб

Република Српска

Реаговао МУП због најављеног ХВО окупљања код Дервенте

2 ч

4
Горан Селак

Република Српска

Селак: Додик је предсједник СНСД-а и то ће тако да остане

2 ч

2
Надничарима радни стаж и здравствено осигурање, дневнице преко банке

Република Српска

Надничарима радни стаж и здравствено осигурање, дневнице преко банке

2 ч

0
нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Планинско млијеко са Романије

3 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Друштво

Дијете ударила електрична локомотива на пружном прелазу

4 ч

0
Беба

Друштво

У Српској рођено 13 беба

6 ч

0
Киша

Друштво

Крај лијепог времена: Сљедеће седмице пад температуре

6 ч

0
Сат

Друштво

Ево када се тачно помјера сат ове године

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Озбиљно упозорење за кориснике Андорида: Ваш телефон може бити хакован за 45 секунди

15

22

Битно: О резолуцији о осуди и забрани промовисања нацистичких и фашистичких симбола и идеологија

15

18

Погледајте како се креће олујни облаци: Метео радар открива када киша стаје

15

13

Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

15

11

Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner