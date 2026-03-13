Од почетка године три случаја бактеријског менингитиса у Српској

13.03.2026
12:53
Коментари:0
У Републици Српској од почетка ове године, Институту за јавно здравство Републике Српске пријављена су три случаја бактеријског менингитиса и један случај вирусног менингитиса, потврђено је за "Независне новине".
Како су рекли, сва три случаја бактеријског менингитиса су била изазвана узрочником Streptococcus pneumoniae (пнеумокок).
Појаснили су да се у једном случају бактеријског менингитиса ради о дјетету старом осам година, док су преостала два случаја забиљежена код одраслих особа.
"Приликом пријаве оболијевања од менингитиса ХЕС служба надлежног дома здравља врши анкетирање обољеле особе и његове породице/колектива и спроводи противепидемијске и превентивне мјере спречавања ширења тог узрочника", додали су из Института.
