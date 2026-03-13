Реаговао МУП због најављеног ХВО окупљања код Дервенте

Извор:
АТВ
13.03.2026
12:43

Полицијској управи Добој, али ни самој Полицијској страници Дервента, није пријављено јавно окупљање које се односи на обиљежавање годишњице формирања "3. бојне бригаде ХВО-а" у Модрану код Дервенте.
"Полицијски службеници су поступајући по информацијама које су се појавиле у јавности да ће 21. марта 2026. године у Модрану бити организовано обиљежавање годишњице формирања „3. бојне бригаде ХВО-а“ контактирали лице И.Ћ. које је на друштвеним мрежама подијелило позив за скуп, а које је полицијским службеницима изјавило је ове године планирано обиљежавање историјских датума хрватског народа дервентког краја, што подразумијева одржавање мисе и обилазак гробља, али да није планирано никакво постројавање јединица", саопштено је из полиције.
Они подсјећају да се организовање јавног окупљања, али и сваке друге активности која може нарушити јавни ред и мир, може одржати искључиво у складу са Законом о јавном окупљању Републике Српске уз претходну пријаву и одобрење надлежног органа.
"Полицијска управа Добој ће поступати у складу са законом и предузети све мјере из своје надлежности у циљу очувања јавног реда и мира", саопштено је из полиције.
Неће бити никаквог постројавања бивших припадника поражених снага ХВО-а у Дервенти, Република Српска неће дозволити величање идеологије и формација које су починиле тешке злочине против српског народа, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Док Хрватска забрањује обиљежавање дана српског страдања, док некажњено пролази рушење и скрнављење српских гробова, Додик је истакао да се преварио свако ко је очекивао да ће Срби на својој земљи нијемо посматрати величање јединица које су нас убијале.
"На сваки покушај такве провокације, реаговаће државни органи Републике Српске", написао је Додик на Иксу.
