Изложба о Даворину Јенку на Филозофском факултету у Бањалуци

13.03.2026
13:32
Коментари:0
Архив Републике Српске у сарадњи са Архивом Републике Словеније, Државним архивом Србије и Институтом за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци организује изложбу посвећену Даворину Јенку, истакнутом српском и словеначком композитору и диригенту. Изложба ће бити отворена у четвртак, 19. марта 2026. године у 11 часова у изложбеном простору Филозофског факултета у Бањалуци.
Даворин Јенко (1835–1914) био је једна од најзначајнијих личности музичког живота 19. вијека. Током свог богатог и плодног радног вијека радио је као диригент, вођа хора и музички педагог, а скоро пет деценија активно се бавио компоновањем. Његов допринос развоју музичке културе у Словенији и Србији био је изузетан.
Јенко је компоновао више од 200 пјесама за позоришта и пјевачка друштва, музику за 31 драмско дјело, пет увертира и двије опере. Посебно мјесто у његовом стваралаштву заузима пјесма „Напреј, застава славе“, која је први пут изведена 1860. године у Бечу и убрзо постала симбол словеначког националног покрета.
Током боравка у Србији, Јенко је 1872. године компоновао музику за драму „Маркова сабља“ Јована Ђорђевића. У оквиру те композиције настала је и пјесма „Боже правде“, која је врло брзо стекла велику популарност и постала српска национална химна. Ова композиција била је и прва химна Републике Српске до 2007. године, док је данас званична химна Републике Србије.
О значају и дјелу Даворина Јенка говориће др Бојан Стојнић, директор Архива Републике Српске, и проф. др Бошко Бранковић, руководилац Института за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци. У програму ће учествовати и хор „Даворин Јенко“ из Бањалуке.
Изложба има за циљ да јавности приближи живот и стваралаштво овог великог композитора, који је својим радом оставио дубок траг у музичкој традицији српског и словеначког народа.
Најновије
Најчитаније
15
22
15
18
15
13
15
11
15
06
Тренутно на програму