Умрла чувена глумица из познате серије: Изгубила битку са најгором болешћу

Супермодел и глумица Анабел Шофилд умрла је након борбе са раком мозга.
Вијест о смрти глумице и манекенке потврдио је "Холивуд репортер", наводећи да је Шофилд умрла 28. фебруара у Лос Анђелесу у 62. години живота. Посљедњих мјесеци јавно је говорила о свом здравственом стању и борби са раком мозга, редовно се обраћајући људима путем ГоФундМе странице која је покренута како би јој помогла око трошкова лијечења.
У својој посљедњој објави од 18. јануара открила је да је недавно имала хитну операцију током које јој је уклоњена маса из носне шупљине.
Борба са болешћу трајала је мјесецима, а глумица је све вријеме покушавала да остане у контакту са људима који су јој пружали подршку.
Анабел Шофилд рођена је 4. септембра 1963. године у Велсу. Њен отац био је филмски продуцент Џон Д. Шофилд, који је учествовао у реализацији бројних познатих филмова, међу којима су и "Џери Мегвајер" и "Боље не може".
Касније се преселила у Лондон, гдје је започела успјешну манекенску каријеру.
Током осамдесетих година красила је насловнице стотина модних магазина, укључујући њемачко и италијанско издање магазина "Вог".
Сарађивала је и са неким од највећих модних и козметичких брендова на свијету, међу којима су Ив Сен Лоран, Версаће, Римел и Ревлон.
Посебно се памти реклама за "Бугле Boy" фармерке из касних осамдесетих. У том споту Шофилд вози спортски аутомобил и изговара реченицу која је постала култна.
Усред успјешне манекенске каријере преселила се у Лос Анђелес, гдје је добила улогу у популарној телевизијској серији "Далас".
У 11. сезони серије појавила се у 12 епизода као Лорл Елис, играјући уз легендарног Лерија Хегмана, познатог по улози Џеј Ар Јуинга.
Касније је остварила и неколико филмских улога, између осталог у филму "Око удовице".
Поред глуме, радила је и иза камере. Била је дио филмске екипе на пројектима "Браћа Грим", "Дум" и "Град од ћилибара".
Касније је покренула и сопствену продукцијску кућу Bella Бене Продуцтионс, кроз коју је продуцирала рекламе и модне пројекте.
Године 2013. објавила је роман "The Cherry Aligment", инспирисан искуствима из времена када је радила као модел и глумица током осамдесетих.
Мелиса Ричардсон, власница лондонске агенције "Таке Two", која је Шофилд представљала на почетку њене каријере, емотивно се опростила од славне манекенке.
"Она је била пионир наше агенције. Без ње никада не бисмо постигли успјех који смо остварили. Вољели смо је јер је била духовита, искрена, лијепа и приземна."
Ричардсон је додала да је Шофилд током цијеле каријере остала иста особа какву је упознала као тинејџерку.
"Никада се није промијенила од оне слатке седамнаестогодишње Велшанке коју сам први пут срела. Била је невјероватно лојална, брижна и изнад свега запањујуће лијепа. Знала је свој посао. Била је најбоља."
Анабел Шофилд иза себе је оставила мајку, док су њен отац и сестра Аманда Шофилд преминули раније, преноси Курир.
