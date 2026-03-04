Црни биланс на путевима: Порастао број страдалих пјешака

Извор:
СРНА
04.03.2026
10:10
Коментари:0
У Републици Српској у 2025. години забиљежен је пораст броја погинулих пјешака у саобраћајним незгодама за 19 процената, у односу на годину прије, речено је у Агенцији за безбједност саобраћаја Републике Српске.
"У 2025. години смртно је страдало 25 пјешака, док је 96 задобило тешке тјелесне повреде. У 2024. години евидентирано је 15 погинулих пјешака и 95 тешко повријеђених", навели су из Агенције за Срну.
Они додају да су најчешћи узроци страдања пјешака неприлагођена и непрописна брзина кретања возила, непропуштање пјешака на пјешачким прелазима, смањена видљивост у ноћним условима, као и непрописно кретање пјешака.
С циљем подизања свијести дјеце о правилном кретању коловозом, од 17. до 28. фебруара реализована је кампања "Буди видљив, не буди фигура", током које је потврђено да је видљивост пјешака, нарочито у ноћним условима и условима смањене видљивости, један од кључних фактора њихове безбједности.
Хроника
Ужас у БиХ: Дијете (6) преминуло од менингококне сепсе, више особа под надзором
"Одржане су едукативне представе, предавања и дистрибуција промотивног материјала допринијели су подизању свијести о значају правилног кретања коловозом, преласка на обиљеженим пјешачким прелазима, као и коришћења свјетлоодбојних средстава", наводе из Агенције.
Посебно је наглашена потреба повећаног опреза возача у насељеним мјестима, зонама школа и на дионицама гдје се могу очекивати пјешаци.
Кампању су заједнички реализовали Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Министарство унутрашњих послова Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Српске и Ауто-мото савез Републике Српске, уз подршку основних школа, јединица локалне самоуправе и медија.
Хроника
2 ч1
Хроника
2 ч0
Економија
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
13 ч2
Република Српска
15 ч4
Република Српска
15 ч11
Најновије
Најчитаније
12
12
12
11
12
07
12
06
12
03
Тренутно на програму