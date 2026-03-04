Цијене дивљају: Гас најскупљи у посљедње три године

Извор:
Танјуг
04.03.2026
10:05
Коментари:0
Европски берзански индекси су данас неуједначени, док цијене гаса и нафте надаље расту због кризе на Блиском истоку и распламсавања сукоба између Ирана и савезничких снага Сједињених Америчких Држава и Израела који је ушао у пети дан.
Фјучерси европских цијена гаса су данас у једном тренутку скочили на 61 евра за мегават-сат, што је највиша вриједност за посљедње три године, а цијене нафте Брент је премашила 84 долара по барелу.
Катар је у понедјељак обуставио комплетну производњу течног природног гаса након иранских напада дроновима на кључна постројења у Рас Лафану и Месаиду.
На овај начин је са тржишта уклоњено око 20 одсто свјетске понуде LNG.
Наука и технологија
Хакери пензионеру живот претворили у пакао: Заглавио у дуговима и без примања
Поред тога, Иран је блокирао транспорт енергената кроз кључну руту преко Ормуског мореуза, што је повећало забринутост за снабдијевање.
Ниво попуњености европских складишта гаса износи 31 одсто, знатно мање у односу на 40 одсто у исто вријеме прошле године.
Индекс Франкфуртске берзе DAX је данас у 9.30 часова порастао за 0,65 одсто на 23.892,25 поена, француски SAS 40 за 0,23 одсто на 8.122,03 поена, док је британски FTSE 100 пао за 0,02 одсто на 10.477,76 поена, московски MOEX за 0,22 одсто на 2.819,56 поена.
Вриједност америчког берзанског индекса Dow Jones је на синоћњем затварању берзи пала за 0,83 одсто на 48.501,27 поена, S&P 500 за 0,94 одсто на 6.816,63 поена, а вриједност индекса Nasdaq за 1,02 одсто на 22.516,69 поена.
Европски фјучерси гаса за април су се данас на отварању берзе TTF продавали по цијени од 58 евра за мегават-сат.
Према актуелним подацима, цијена сирове нафте је порасла на 76,186 долара, а цијена нафте Брент на 83,225 долара.
Цијена злата је порасла на 5.156,02 долара за тројску унцу, а цијена пшенице на 5,7226 долара за бушел (бушел износи 27,216 kg).
Вриједност евра у односу на долар на валутној берзи Форекс износи 1,16059 долара, што је за 0,08 одсто мање него на почетку трговине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
11
12
07
12
06
Тренутно на програму