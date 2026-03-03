Logo
Огласило се Министарство о гориву: Ограничење маржи је на снази

Аутор:

АТВ

03.03.2026

12:28

Коментари:

0
Иако је протеклих дана дошло до благог пораста малопродајних цијена горива у ФБиХ, из Федералног министарства трговине наводе како је тржиште стабилно и да нема разлога за панику.

У посљедња три дана забиљежен је пораст, у просјеку, од 0,04 КМ по литри горива, а корекције се углавном односе на дизелско гориво и у складу су с кретањима на свјетском тржишту нафте и нафтних деривата.

Према званичним подацима, просјечна цијена дизела на дан 3. марта износи 2,38 КМ/л, док је цијена бензина премиум безоловни 95 на исти дан 2,33 КМ/л.

Ограничење маржи

Федерално министарство трговине свакодневно прати кретања цијена на међународном и домаћем тржишту. Такође, из Министарства подсјећају да је и даље на снази Одлука Владе ФБиХ о ограничењу маржи на нафтне деривате, којом је максимална маржа за малопродају ограничена на 0,25 КМ по литри, а за велепродају на 0,06 КМ по литри.

Извјештаји са терена показују да већина дистрибутера поштује прописана ограничења, наводе из Федералног министарства трговине.

Грађанима је препоручено кориштење мобилне апликације ФМТ Оил Инфо, путем које могу у стварном времену пратити цијене горива на свим бензинским пумпама у ФБиХ.

Раст на глобалном тржишту

Иначе, нови рат на Блиском истоку утиче на цијену сирове нафте на глобалним тржиштима. У посљедња 24 сата цијена је порасла од 3 до 5 одсто због нове ескалације сукоба.

На лондонском је тржишту цијена барела Брент нафте, која је референтна за европско тржиште укључујући и Босну и Херцеговину, достигла ниво од приближно 83,50 долара, што је највиша цијена у посљедњих 13 мјесеци.

Истовремено, на америчком тржишту барелом Вест Тексас Интермедиат тргује се по цијени од око 79,20 долара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

