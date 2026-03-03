Logo
Large banner

Цијене нафте и даље расту

Извор:

Телеграф

03.03.2026

08:23

Коментари:

0
Цијене нафте и даље расту
Фото: Pixabay

Цијене нафте порасле су трећи дан заредом у уторак, јер су пријетње у поморском саобраћају повећале страх од поремећаја снабдијевања из кључног региона произвођача на Блиском истоку.

Фјучерси Брент сирове нафте износили су 79,44 долара по барелу, што је пораст за 1,70 долара, или 2,2%.

илу-авион-26022026

Свијет

Лет Дубаи - Београд био најпраћенији на свијету

Америчка сирова нафта West Texas Intermediate скочила је за 1,17 долара, или 1,6%, на 72,40 долара по барелу.

Подијели:

Тагови :

Нафта

cijena nafte

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прво оглашавање Јелене Томашевић након што се срушила на бини: Ово је њена дијагноза

Сцена

Прво оглашавање Јелене Томашевић након што се срушила на бини: Ово је њена дијагноза

2 ч

0
ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

Хроника

ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

2 ч

0
Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

Хроника

Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

2 ч

0
Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

Свијет

Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

2 ч

0

Више из рубрике

Катар, Доха главни град

Економија

Катар обуставио производњу течног природног гаса, нови раст цијена на берзама

16 ч

1
Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља

Економија

Добре најаве из Министарства за пољопривреднике у Српској

21 ч

0
Експерти: Цијена нафте би могла да премаши 100 долара за барел

Економија

Експерти: Цијена нафте би могла да премаши 100 долара за барел

21 ч

0
Пумпаџије у БиХ већ ступиле на сцену: Одлетјело и до пола марке

Економија

Пумпаџије у БиХ већ ступиле на сцену: Одлетјело и до пола марке

21 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner