Цијене нафте и даље расту

Цијене нафте порасле су трећи дан заредом у уторак, јер су пријетње у поморском саобраћају повећале страх од поремећаја снабдијевања из кључног региона произвођача на Блиском истоку.

Фјучерси Брент сирове нафте износили су 79,44 долара по барелу, што је пораст за 1,70 долара, или 2,2%.

Америчка сирова нафта West Texas Intermediate скочила је за 1,17 долара, или 1,6%, на 72,40 долара по барелу.