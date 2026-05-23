Тешка несрећа у Хрватској, међу повријеђенима и дијете

У тешкој саобраћајној несрећи, која се у суботу нешто послије 13 часова догодила у Хрватској, недалеко од Загвозда, повријеђено је више особа, потврдила је сплитска полиција.
До саобаћајне несреће је дошло када су се на улазу у тунел Светог Илије са стране Загвозда сударили аутомобил и комби, а како незванично сазнаје портал 24сата, у несрећи је повријеђено седам особа, међу којима и дијете.
По повријеђене особе стигао је хеликоптер Хитне медицинске службе који је слетио на оближње школско игралиште.
Пут ДЦ 76 је затворен за саобраћај, као и тунел, а обилазак је путем Дубци-Шестановац. На мјесту несреће у току је увиђај.
У овом тренутку није познато како је дошло до судара.
(Телеграф.рс)
