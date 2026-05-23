Упозорење за туристе у Хрватској: Не улазите у такси прије него што ово провјерите

Туристичка сезона у Хрватској још није званично ни почела, а на јадранској обали већ се, као и претходних неколико година, биљежи драстичан скок цијена свих могућих услуга. Посебан шок за туристе и локално становништво ове године десио се у Задру.

Недавно се на друштвеној мрежи Редит појавила објава са фотографијом која приказује званични цјеновник, исписан на хрватском и енглеском језику, за једну од тамошњих такси служби. Подаци са тарифника дјелују потпуно нереално.

Приложена тарифа приказује два начина наплате. Према „Тарифи 1“, почетна цијена вожње за првих пет километара износи невјероватних 120 евра, док се сваки сљедећи километар наплаћује додатна 24 евра. С друге стране, према „Тарифи 2“, почетна цијена је 50 евра, а исти износ се плаћа и за сваки пређени километар путовања.

Да ствар буде бизарнија, на дну овог цјеновника наведено је да цијена вожње брзином мањом од ограничења брзине, као и свако заустављање возила, кошта додатних 60 евра.

Корисници огорчени: Ово је прање новца и крађа

Објава је изазвала огромну лавину реакција на друштвеним мрежама, а већина коментара осликава бијес и огорчење грађана због потпуног одсуства регулације тржишта.

„Имате новац зарађен незаконито, држава дозвољава слободно одређивање цијена такси услуга. Сваког дана 'обавите' неколико измишљених вожњи, издате рачун на високе износе и књижите то као приход. Услуга је нематеријална, нема робе, нема залиха, нема складишта... Тако да је то минимална шала, а понекад се ухвати и стварни купац“, написао је један од корисника, а преноси портал Дневно.хр.

Остали коментатори упозоравају да овакви потези појединца уништавају репутацију Хрватске као туристичке дестинације.

„Чак и ако је написано на вратима аутомобила, по мом мишљењу ипак не би требало да буде оволико високо. Ово је апсолутна крађа тих јадних људи који у журби не стигну да прочитају, или су пијани, збуњени, наивни, шта год. Буквално не видим ниједан разлог да се ове цијене не регулишу, с обзиром на то да неколико оваквих случајева са таксистима заиста урушава углед наше земље“, наводи се у једном од бројних коментара на Редиту,.