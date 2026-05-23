Logo
Large banner

Упозорење за туристе у Хрватској: Не улазите у такси прије него што ово провјерите

Аутор:

АТВ
23.05.2026 09:35

Коментари:

0
Такси знак на аутомобилу.
Фото: Pexels

Туристичка сезона у Хрватској још није званично ни почела, а на јадранској обали већ се, као и претходних неколико година, биљежи драстичан скок цијена свих могућих услуга. Посебан шок за туристе и локално становништво ове године десио се у Задру.

Недавно се на друштвеној мрежи Редит појавила објава са фотографијом која приказује званични цјеновник, исписан на хрватском и енглеском језику, за једну од тамошњих такси служби. Подаци са тарифника дјелују потпуно нереално.

Приложена тарифа приказује два начина наплате. Према „Тарифи 1“, почетна цијена вожње за првих пет километара износи невјероватних 120 евра, док се сваки сљедећи километар наплаћује додатна 24 евра. С друге стране, према „Тарифи 2“, почетна цијена је 50 евра, а исти износ се плаћа и за сваки пређени километар путовања.

Да ствар буде бизарнија, на дну овог цјеновника наведено је да цијена вожње брзином мањом од ограничења брзине, као и свако заустављање возила, кошта додатних 60 евра.

Корисници огорчени: Ово је прање новца и крађа

Објава је изазвала огромну лавину реакција на друштвеним мрежама, а већина коментара осликава бијес и огорчење грађана због потпуног одсуства регулације тржишта.

„Имате новац зарађен незаконито, држава дозвољава слободно одређивање цијена такси услуга. Сваког дана 'обавите' неколико измишљених вожњи, издате рачун на високе износе и књижите то као приход. Услуга је нематеријална, нема робе, нема залиха, нема складишта... Тако да је то минимална шала, а понекад се ухвати и стварни купац“, написао је један од корисника, а преноси портал Дневно.хр.

Остали коментатори упозоравају да овакви потези појединца уништавају репутацију Хрватске као туристичке дестинације.

„Чак и ако је написано на вратима аутомобила, по мом мишљењу ипак не би требало да буде оволико високо. Ово је апсолутна крађа тих јадних људи који у журби не стигну да прочитају, или су пијани, збуњени, наивни, шта год. Буквално не видим ниједан разлог да се ове цијене не регулишу, с обзиром на то да неколико оваквих случајева са таксистима заиста урушава углед наше земље“, наводи се у једном од бројних коментара на Редиту,.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Задар

Цијене

Трошкови љетовања 2026

Цијене такси услуга

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мљевено месо у стакленој посуди.

Економија

Хитно повучено месо из продаје: У познатом производу пронађено страно тијело

2 ч

0
Дрон

Свијет

Руска ПВО током ноћи оборила 348 украјинских дронова

3 ч

0
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Ђоковић добио ударни термин на старту Ролан Гароса

3 ч

1
Полиција Србија

Хроника

Трагедија на Ибарској: Младић погинуо у смрсканој "алфи", његовом другу се боре за живот

3 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Пронађене кости и лобања поред пута: Ужасан призор у Црној Гори

13 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Матуранткиња повријеђена приликом употребе пиротехнике током славља: Ухапшене три особе

17 ч

0
Разредна у зеленој мајици испред школе у Задру се држи за уста након што је видјела поклон аутомобил од матураната.

Регион

Матуранти разредној купили аутомобил: Реакција наставнице из Задра се убрзо проширила на мрежама

17 ч

0
Јанез Јанша се обраћа словеначком парламенту током сједнице у Љубљани, Словенија, у петак, 22. маја 2026. године, прије него што га је именовао за премијера, чиме је окончан политички застој након тијесних избора у марту.

Регион

Јанез Јанша положио заклетву као премијер Словеније

18 ч

1

  • Најновије

12

14

Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

12

13

Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје

12

01

Пијане туристкиње упале у кабину и преузеле кормило трајекта

12

00

Енерго клуб: Одговори на најважнија енерго питања

12

00

Позната пјевачица шокирала тврдњом: ''Мој муж је био са Милицом Тодоровић док сам била трудна''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner