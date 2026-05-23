Жесток судар у БиХ, учествовала три возила

Фото: АТВ БЛ

Жесток судар догодио се јутрос, у суботу, 23. маја 2026. године у Миљановцима код Калесије, а учествовала су три возила.

За сада нису познате информације о повријеђенима, а како је потврђено из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона, незгода се догодила око 7.50. "Учествовала су три возила. Полицијски службеници ПС Калесија ће предузети потребне мјере и радње", речено је за Аваз. Више информација биће познато након увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.