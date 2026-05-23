Хитно повучено месо из продаје: У познатом производу пронађено страно тијело

Државни инспекторат Републике Хрватске хитно је повукао из продаје мијешано мљевено месо произвођача „ПИК Врбовец“, са роком употребе до 25. маја 2026. године, због озбиљног ризика по здравље потрошача.
У питању је, како преносе хрватски медији, „Мијешано мљевено месо 850g“, ЕАН кода 3850139435917, ЛОТ броја Л 960519.
Као разлог за хитну суспензију овог производа са полица трговинских ланаца наводи се присутност страног тијела у месу. Произвођач спорног артикла је компанија „ПИК Врбовец плус д.о.о.“ из Врбовца.
Из Државног инспектората је наглашено да производ није у складу са Уредбом о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране, те утврђивању поступака у подручјима безбједности хране. Потрошачима који су купили овај производ са наведеним ЛОТ бројем савјетује се да га не конзумирају, преносе Независне.
