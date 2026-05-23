Logo
Large banner

Хитно повучено месо из продаје: У познатом производу пронађено страно тијело

Аутор:

АТВ
23.05.2026 09:23

Коментари:

0
Мљевено месо у стакленој посуди.
Фото: Pexels/Angele J

Државни инспекторат Републике Хрватске хитно је повукао из продаје мијешано мљевено месо произвођача „ПИК Врбовец“, са роком употребе до 25. маја 2026. године, због озбиљног ризика по здравље потрошача.

У питању је, како преносе хрватски медији, „Мијешано мљевено месо 850g“, ЕАН кода 3850139435917, ЛОТ броја Л 960519.

Као разлог за хитну суспензију овог производа са полица трговинских ланаца наводи се присутност страног тијела у месу. Произвођач спорног артикла је компанија „ПИК Врбовец плус д.о.о.“ из Врбовца.

Из Државног инспектората је наглашено да производ није у складу са Уредбом о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране, те утврђивању поступака у подручјима безбједности хране. Потрошачима који су купили овај производ са наведеним ЛОТ бројем савјетује се да га не конзумирају, преносе Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Безбједност хране

Повучено месо из продаје

тржиште

Повлачење са тржишта

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Ђоковић добио ударни термин на старту Ролан Гароса

3 ч

1
Дрон

Свијет

Руска ПВО током ноћи оборила 348 украјинских дронова

3 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Трагедија на Ибарској: Младић погинуо у смрсканој "алфи", његовом другу се боре за живот

3 ч

0
VIVIA RUN & MORE WEEKEND

Бања Лука

Бањалука овог викенда домаћин Run&More Weekend фестивала

3 ч

0

Више из рубрике

свјеже пилеће месо пилетина

Економија

Перадарима у БиХ ''одлепршали'' милиони марака

13 ч

0
Трешње на гранама, прекривене великим зеленим листовима

Економија

Драстичне промјене цијена трешања на бањалучкој Тржници

20 ч

0
10. округли сто

Економија

Одржан 10. округли сто: „Тржиште капитала и финансијски системи“

21 ч

0
Новац на столу

Економија

Просјечна нето плата у априлу 1.643 КМ

1 д

0

  • Најновије

12

14

Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

12

13

Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје

12

01

Пијане туристкиње упале у кабину и преузеле кормило трајекта

12

00

Енерго клуб: Одговори на најважнија енерго питања

12

00

Позната пјевачица шокирала тврдњом: ''Мој муж је био са Милицом Тодоровић док сам била трудна''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner