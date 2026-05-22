Перадарима у БиХ ''одлепршали'' милиони марака

Босна и Херцеговина не извози пилетину у Европску унију. Званично, извоз је одобрен, али због строгих процедура, бх. перадари на нормализацију ће чекати још најмање 20 дана.
За то вријеме, губици ће се мјерити десетинама милиона марака с обзиром на то да је БиХ под забраном већ три мјесеца, због утврђеног птичјег грипа на једној фарми у Петрову.
Мјесецима пилетина из БиХ не може до европских полица које су, до прије три мјесеца, биле главни оријентир домаћих произвођача. Па умјесто прихода за десетине тона које смо извозили, сада бројимо губитке. Извоз стао, не и производња. Зато су хладњаче пуне, домаће тржиште мало, цијене падају, а употребни рокови цуре.
"Оно је сад око хиљаду и по тона замрзнуто, а ако се настави још 20, 25 дана, да ће то отићи до 2.000 тона замрзнутог меса, трошкови замрзавања чувања, складиштења, продајна цијена је нижа за замрзнуто него за свјеже тако да зависи колико ће то стајати. Чување меса је 65-70 марака по тони сваки мјесец и то су озбиљне бројке", каже Велибор Поповић, предсједавајући Координационог одбора перадара БиХ, за "ФТВ".
А проблем праве процедуре. Оне у Европској унији. Па иако је увоз из БиХ одобрен, процедуре за нормализацију и враћање на поставке прије забране је процес који траје. Додатни проблем је што само једно заражено подручје изолује цијелу државу.
"Иако је још прошли уторак била да ћемо се вратити на листу земаља које могу извозити, међутим, имамо нову мјеру која није до сад примјењивана и не знамо зашто је она сада одједанпут уведена, да је 20 дана од дана објављивања у Службеном листу, а још пуних десет дана од одлуке није ни објављена“, додао је Поповић.
"Није спорно то што је утврђен птичији грип. Има јасно прописани механизам који одређује да 30 дана кризно подручје треба бити заустављено са извозом. Нажалост, ЕУ нас гледа као једно епизиолошко подручје и сваки проналазак птичијег грипа у БиХ се затвара цијела држава. Ми сада преговарамо и покушавамо да са ЕУ договоримо ту регионализацију", рекао је извозник Един Јабанџић.
Да је надлежни Комитет Европске уније одобрио извоз, потврдили су за "ФТВ" из Канцеларије за ветеринарство БиХ.
Након потврде да нема додатних питања, покренута је процедура измјене легислативе и враћања статуса. На сједници Сталног одбора за биљке, животиње, храну и храну за животиње (ПАФФ комитет), одржаној 12. маја 2026. године, позитивно је изгласано враћање Босне и Херцеговине на листу држава одобрених за извоз меса перади у Европску унију. Извоз ће бити званично омогућен у наредном периоду.
А тај период је, како тврде перадари, средина јуна. До тада ће губици бити још већи, а количине смрзнутог меса нагомилане. И то на домаћем тржишту које је свакако пилетином презасићено због чега је извоз за перадаре једина гаранција опстанка.
А тоне замрзнутог меса конзумираће домаће становништво.
"То месо отприлике годину дана има рок трајања, наравно, то ће месо завршити на полицама тржних центара у БиХ јер то месо не може ићи ка ЕУ“, наводи Мевлудин Кахвеџић, предсједник Удружења перадара ФБиХ.
Домаће тржиште и земље ЦЕФТЕ тренутно су свјетло за перадаре. С обзиром на то да се много пилетине и увози, тржиште Европске уније је неопходно.
Јер цијена пилетине константно пада, оне залеђене још и више. О значају европског тржишта свједоче бројке: само у прошлој години, БиХ је на полице Европске уније послала готово три хиљаде тона пилетине.
Да ће та цифра тешко бити достижна у овој години, потврђују подаци Спољнотрговинске коморе БиХ који показују да је, за прва четири мјесеца, извезено тек 590 тона.
