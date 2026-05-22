Logo
Large banner

Одржан 10. округли сто: „Тржиште капитала и финансијски системи“

Аутор:

АТВ
22.05.2026 14:50

Коментари:

0
10. округли сто
Фото: Ustupljena fotografija

У организацији Савјета за развој Републике Српске, данас је у Бањалуци одржан 10. округли сто на тему: „Тржиште капитала и финансијски системи“.

Округли сто је одржан уз подршку Министарства финансија Републике Српске, уз учешће представника надзорних органа финансијског сектора, Бањалучке берзе хартија од вриједности а.д. Бања Лука, Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, институционалних инвеститора (друштва за управљање инвестиционим фондовима, брокерско-дилерска друштва, банке, друштва за осигурање, друштва за факторинг), представника академске заједнице и релевантних савјета организованих при Привредној комори Републике Српске.

На састанку су разматрани тренутно стање на финансијском тржишту, као и кључна ограничења и предности за његов даљи развој.

Међу бројним ставовима и приједлозима издвојила су се питања везана за потребу:

- израде секторске стратегије - стратегије развоја тржишта капитала;

- модернизације регулаторног оквира тржишта капитала, са нагласком на уређење дигиталне имовине;

- ревизије пореског третмана инструмената и трансакција тржишта капитала у циљу утврђивања пореских подстицаја за развој овог сегмента финансијског тржишта;

- унапређења ликвидности емитованих хартија од вриједности и додатног развоја секундарног тржишта;

- дигитализације финансијских трансакција;

- унапређења знања о финансијским услугама и инструментима, те потенцијалу домаћег финансијског тржишта.

Савјет за развој Републике Српске ће анализирати приједлоге изнесене на данашњем округлом столу и исте узети у обзир приликом израде стратешких докумената Републике Српске, као и предлагања краткорочних мјера за унапређење домаћег финансијског сектора, саопштено је испред Савјета за развој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Савјет за развој Српске

Министарство финансија

Бањалука

Привредна комора

округли сто

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

алеја 12 беба годишњица

Република Српска

По једно стабло за сваку звјездицу: Ниче "Алеја 12 беба"

3 ч

0
споменик 12 беба годишњица

Република Српска

Минић: Не смијемо дозволити да бањалучке бебе буду заборављене

3 ч

0
споменик Додик Бањалука

Република Српска

Додик: Дванаест бањалучких звјездица остајe вјечна опомена колико су слобода, живот и Српска скупо плаћени

4 ч

0
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић најавио је да ће данас у бањалучком парку "Младен Стојановић" бити засађено дрвеће и формирана "Алеја 12 беба", као још један подсјетник на страшан злочин почињен прије 34 године.

Република Српска

Бојић: Данас формирамо "Алеју сјећања" 12 бањалучких беба

4 ч

0

  • Најновије

17

53

Откривено шта се дешава у дому Слобе Васића: Пјевач донио битну одлуку

17

46

Објављене шокантне фотографије забетонираног тијела Нешовића

17

40

Познато када би могла да буде спремна вакцина против еболе

17

39

Јадранско море постало жуто из занимљивог разлога

17

32

Бивша мисица пронађена мртва

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner