Одржан 10. округли сто: „Тржиште капитала и финансијски системи“

У организацији Савјета за развој Републике Српске, данас је у Бањалуци одржан 10. округли сто на тему: „Тржиште капитала и финансијски системи“.
Округли сто је одржан уз подршку Министарства финансија Републике Српске, уз учешће представника надзорних органа финансијског сектора, Бањалучке берзе хартија од вриједности а.д. Бања Лука, Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, институционалних инвеститора (друштва за управљање инвестиционим фондовима, брокерско-дилерска друштва, банке, друштва за осигурање, друштва за факторинг), представника академске заједнице и релевантних савјета организованих при Привредној комори Републике Српске.
На састанку су разматрани тренутно стање на финансијском тржишту, као и кључна ограничења и предности за његов даљи развој.
Међу бројним ставовима и приједлозима издвојила су се питања везана за потребу:
- израде секторске стратегије - стратегије развоја тржишта капитала;
- модернизације регулаторног оквира тржишта капитала, са нагласком на уређење дигиталне имовине;
- ревизије пореског третмана инструмената и трансакција тржишта капитала у циљу утврђивања пореских подстицаја за развој овог сегмента финансијског тржишта;
- унапређења ликвидности емитованих хартија од вриједности и додатног развоја секундарног тржишта;
- дигитализације финансијских трансакција;
- унапређења знања о финансијским услугама и инструментима, те потенцијалу домаћег финансијског тржишта.
Савјет за развој Републике Српске ће анализирати приједлоге изнесене на данашњем округлом столу и исте узети у обзир приликом израде стратешких докумената Републике Српске, као и предлагања краткорочних мјера за унапређење домаћег финансијског сектора, саопштено је испред Савјета за развој.
