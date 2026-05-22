Додик: Дванаест бањалучких звјездица остајe вјечна опомена колико су слобода, живот и Српска скупо плаћени

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дванаест бањалучких звјездица остајe вјечна опомена свима нама колико су слобода, живот и Република Српска скупо плаћени, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик у Бањалуци на обиљежавању 34 године од смрти 12 беба.
"Данас смо у Бањалуци положили вијенце и одали почаст за 12 бањалучких беба, чија је смрт једна од најтрагичнијих и најболнијих рана Републике Српске. Те невине животе није угасио рат, већ нељудска блокада и срамно ћутање међународне заједнице, која је дозволила да дјеца умиру без кисеоника и права да дишу. Њих никада не смијемо заборавити. Нека им је вјечна слава", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Данас смо у Бањалуци положили вијенце и одали почаст за 12 бањалучких беба, чија је смрт једна од најтрагичнијих и најболнијих рана Републике Српске.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 22, 2026
Те невине животе није угасио рат, већ нељудска блокада и срамно ћутање међународне заједнице, која је дозволила да дјеца умиру… pic.twitter.com/HS0shEWmUn
Подсјећања ради, на спомен-обиљежје "Живот" у центру Бањалуке данас су положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
БиХ
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
14
15
14
05
13
57
13
42
13
31
Тренутно на програму