Додик: Дванаест бањалучких звјездица остајe вјечна опомена колико су слобода, живот и Српска скупо плаћени

Аутор:

АТВ
22.05.2026 13:09

споменик Додик Бањалука
Фото: ATV

Дванаест бањалучких звјездица остајe вјечна опомена свима нама колико су слобода, живот и Република Српска скупо плаћени, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик у Бањалуци на обиљежавању 34 године од смрти 12 беба.

"Данас смо у Бањалуци положили вијенце и одали почаст за 12 бањалучких беба, чија је смрт једна од најтрагичнијих и најболнијих рана Републике Српске. Те невине животе није угасио рат, већ нељудска блокада и срамно ћутање међународне заједнице, која је дозволила да дјеца умиру без кисеоника и права да дишу. Њих никада не смијемо заборавити. Нека им је вјечна слава", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећања ради, на спомен-обиљежје "Живот" у центру Бањалуке данас су положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника.

