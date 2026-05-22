Путин спреман да оконча рат – познато и до када

Руски предсједник Владимир Путин жели да оконча рат који се води против Украјине до краја ове године, али само под условима које сматра „побједничким“, пише Блумберг, позивајући се на анонимни извор.
Како преноси агенција, такви услови укључују потпуно заузимање Донбаса и широки безбједносни споразум са Европом, који ефективно признаје руска „територијална стицања“.
Агенција такође наводи да је портпарол Кремља Дмитриј Песков демантовао информације да је Путин поставио било какав такав рок.
Публикација напомиње да, како украјинске беспилотне летјелице наносе велике губитке руским снагама на фронту и ударају дубоко у руску позадину, критике Путина унутар земље расту. Уз економске проблеме и ограничења интернета, међу обичним Русима расте и замор од рата.
Расположење је нервозно и међу руском елитом, а бројни виши званичници Кремља вјерују да је војна акција дошла до пат-позиције и да нема јасног пута ка рјешењу, рекли су извори за Bloomberg.
Украјина и њени савезници све су увјеренији да руска инвазија губи замах док Одбрамбене снаге стабилизују линију фронта и обуздавају прољећну офанзиву окупатора.
Агенција такође наводи да је распоређивање све већег броја беспилотних летјелица од стране Украјине постало одлучујући фактор у рату.
Прошлог викенда, Одбрамбене снаге извеле су један од најмасовнијих напада на Москва и регион од почетка руске инвазије на Украјину. Сада многи Руси директно оптужују Путина да им је рат донио на кућни праг, пише агенција.
Више европских дипломата, који су жељели да остану анонимни, изразило је мишљење да је расположење у Русији мрачно, да украјински напади дроновима преносе рат у Москву и да је ситуација на бојном пољу у пат-позицији.
Како је Најџел Гулд-Дејвис, виши сарадник за Русију и Евроазију у Институт за стратешке студије (IISS), примијетио у коментару агенцији, „Русија не успијева на бојном пољу“.
Према његовим ријечима, Кремљ ће готово сигурно морати да спроведе другу дјелимичну мобилизацију у наредних 12 мјесеци.
Дана 9. маја, Москва је одржала параду поводом Дана побједе која је трајала 45 минута, што је чини најкраћом у модерној руској историји. По први пут послије много година, на паради није било војне опреме, већ је била замијењена видео-снимцима употребе оружја. Поворку су пратили прекиди интернета у центру Москве.
Током прославе, Путин је одржао говор у којем је прогласио „побједе“ у рату, упркос успјешним украјинским нападима на руску позадину и успоравању напредовања окупатора на фронту. Такође је поновио наратив да је Русија у рату са цијелим НАТО блоком, а не само са Украјином.
„Мислим да је ствар близу завршетка, али је и даље озбиљна ствар“, рекао је руски предсједник.
Процјењујући изјаву диктатора, аналитичари Институт за проучавање рата (ISW) истакли су да нема знакова да Кремљ заиста намјерава да заустави агресију.
Стручњаци су такође примијетили да је Путин објаснио одсуство војне опреме на паради 9. маја рекавши да руске трупе треба да се „фокусирају на коначан пораз Украјине“. То, како су навели аналитичари, указује на то да Москва остаје посвећена својим максималистичким циљевима предаје Украјине.
Дана 10. маја, помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков признао је да ће се чак и након десет рунди мировних преговора руски рат против Украјине наставити. У разговору са руским пропагандистом Павел Зарубин, Путинов помоћник поновио је ултиматум о повлачењу украјинских оружаних снага из Донбаса. Напоменуо је да, док Украјина „не предузме овај корак, можемо имати још неколико рунди разговора, десетине рунди, али ћемо бити на истом мјесту“.
Првог априла, Песков је саопштио да Кремљ захтијева од Кијева да што прије донесе одлуку о повлачењу украјинских трупа са територије Донбаса.
Песков је 3. априла поновио захтјев Кремља да Украјина повуче своје трупе и јасно ставио до знања да Русија неће зауставити рат против Украјине и да ће „наставити СВО док се не постигну сви наведени циљеви“.
Аналитичари ISW-а, са своје стране, навели су да Москва и даље захтијева повлачење украјинских трупа из неокупираног дијела Донбаса као услов за трајно примирје у Украјини, али да руске трупе на фронту у прољеће 2026. године показују лошије резултате него 2025. године, када је Кремљ почео енергично да промовише овај ултиматум, преноси НВ.уа
