Градишка: Састанак о функционисању царинског терминала и новог прелаза

У Градишци је у току састанак представника Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ и свих учесника у царинским поступцима на којем се разговара о функционисању царинског терминала и новог граничног прелаза.
Састанку на царинском терминалу, осим представника УИО, присуствују представници Инспектората Републике Српске, Привредне коморе и Удружења послодаваца Републике Српске, затим Канцеларије за ветеринарство и заштиту здравља биља БиХ, шпедитера у Градишци, те Спољнотрговинске коморе БиХ.
Нови мост који је отворен у уторак, 19. маја, биће кориштен током обуставе саобраћаја на постојећем граничном прелазу Градишка до које је дошло усљед обрушавања дијела заштитне ограде и пјешачке стазе на старом мосту преко ријеке Саве.
Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора УИО из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.
