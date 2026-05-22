Прије 24 године ОХР наметнуо законе о заставу, грбу и химни

АТВ
22.05.2026 08:24

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ 23. маја 2001. године усвојио 11 закона које је наметнуо високи представник.

Наметнути су закони о застави, грбу, химни, путним исправама БиХ, те Граничној служби.

Међу наметнутим законима били су и они о стандардизацији, мјеритељству, институту за стандарде, мјерним јединицама, акредитовању, те имовини Завода за запошљавање БиХ.

Високи представник у БиХ и његова кацеларија никада нису добили овлаштења да намећу законе, смјењују појединице или доносе било шта што би имало законодавну основу, преноси Срна.

Спор о штетности постојања ОХР-а и његовим нелегитимним одлукама, којима се нарушавају Дејтонски споразум и Устав БиХ, траје и данас.

