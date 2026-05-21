Logo
Large banner

Човић: Трећи ентитет је званичан захтјев 35 година

Аутор:

АТВ
21.05.2026 21:58

Коментари:

0
Предсједник ХЗД-а Драган Човић
Фото: АТV

Предсједник ХДЗ-а БиХ и Хрватског народног сабора Драган Човић говорио је вечерас, између осталог, о питању трећег ентитета.

Осврнувши се на питање изборног законодавства и избора легитимног хрватског члана Предсједништва, Човић је нагласио да је то неопходна потреба хрватског народа.

policija hrvatska

Регион

Показала средњи прст мужу и свекру па папрено кажњена

"Ви добијете одговор да нема смисла да се Хрватима бирају представници у домовима народа, поготово не у Предсједништво пуних 16 година. А кад кренемо тражити рјешења, опет се затворе. Неко још увијек вјерује да ће неко извана, а мислим доминантно на дио бошњачке политике, урадити посао и на неки начин трансформисати БиХ. То се никада неће десити. БиХ не може бити класична грађанска држава", рекао је Човић.

На питање може ли прича о трећем ентитету постати званични захтјев ХДЗ-а, одговорио је димпломатски потврдним ставом:

Петер Мађар

Свијет

Мађар најавио заокрет Европе према Русији

"То је званични захтјев задњих 35 година, а неки се с тим играју. Сваки мировни план '90-их је укључивао сва три конститутивна народа. Сада имамо два бошњачка члана Предсједништва. Ако је то икоме донијело добро, нека наставе даље. Само неодговорна бошњачка политика може натјерати некога да размишља искључиво на тај начин. Бојим се да је данашња политика Бошњака неодговорна. Ништа се неће ријешити без договора сва три народа", закључио је.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драган Човић

трећи ентитет

Босна и Херцеговина

ХДЗ БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

камиони из србије блокирали границе

БиХ

Нови уговор о граничним прелазима за лакши прелазак и бољу контролу границе

8 ч

0
Амиџић: Желим да у БиХ више не дође ниједан високи представник

БиХ

Амиџић: Желим да у БиХ више не дође ниједан високи представник

9 ч

5
Аеродром у Сарајеву

БиХ

ПОСКОК поново чешља Аеродром Сарајево и Канцеларију за законодавство ФБиХ

9 ч

0
Ухапшен кантонални министар Денис Османкић

БиХ

Ухапшен кантонални министар Денис Османкић

10 ч

0

  • Најновије

22

56

Потресни детаљи истраге: Тијело Александра Нешовића Баје паљено прије него што је заливено бетоном

22

56

Саобраћајка у Бањалуци: Аутомобил завршио у каналу

22

49

Док цијене трешања дивљају, воћар из БиХ даје свима да их беру бесплатно

22

46

За ове знакове слиједи најбољи период: Имаће невјероватну срећу у свим пољима

22

43

Ужас на ауто-путу: Возачи прелазили преко жене, мислили да је торба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner