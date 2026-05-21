Човић: Трећи ентитет је званичан захтјев 35 година

Осврнувши се на питање изборног законодавства и избора легитимног хрватског члана Предсједништва, Човић је нагласио да је то неопходна потреба хрватског народа.

"Ви добијете одговор да нема смисла да се Хрватима бирају представници у домовима народа, поготово не у Предсједништво пуних 16 година. А кад кренемо тражити рјешења, опет се затворе. Неко још увијек вјерује да ће неко извана, а мислим доминантно на дио бошњачке политике, урадити посао и на неки начин трансформисати БиХ. То се никада неће десити. БиХ не може бити класична грађанска држава", рекао је Човић.

На питање може ли прича о трећем ентитету постати званични захтјев ХДЗ-а, одговорио је димпломатски потврдним ставом:

"То је званични захтјев задњих 35 година, а неки се с тим играју. Сваки мировни план '90-их је укључивао сва три конститутивна народа. Сада имамо два бошњачка члана Предсједништва. Ако је то икоме донијело добро, нека наставе даље. Само неодговорна бошњачка политика може натјерати некога да размишља искључиво на тај начин. Бојим се да је данашња политика Бошњака неодговорна. Ништа се неће ријешити без договора сва три народа", закључио је.